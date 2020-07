Feuer und Flamme für Brandschutz

Sophie Weise und Nina Böttcher (r.) stehen ihre Frau. Marcus Schwetasch

Nina Böttcher (21) ist schon von Kindesbeinen an bei der Feuerwehr. „Mein Bruder hat mich 2013 mit zur Jugendfeuerwehr genommen“, erzählt sie im Gespräch mit dieser Redaktion. Als sie 18 wurde, ist sie dann bei den Aktiven eingetreten. Für den „MM“-Fotografen posiert sie mit der hydraulischen Rettungsschere, die bei Unfällen zum Einsatz kommt. Ob das nicht zu schwer ist? „Auf lange Sicht ist das schon ganz schön anstrengend“, gesteht Nina Böttcher, ergänzt aber gleich: „Bei der Feuerwehr muss man nie alleine ’was machen, das funktioniert immer im Team.“

Ein Team, das in Edingen wie selbstverständlich aus Männern und Frauen besteht. „Da gibt es absolut keine Probleme“, versichert die junge Frau, im Gegenteil: „Wir als Frauen werden wertgeschätzt und regelrecht gepusht.“ Das treibt den weiblichen Nachwuchs zu Höchstleistungen an. „Im vergangenen Jahr haben wir das Leistungsabzeichen in Bronze gemacht“, erzählt Nina Böttcher stolz. In einem gemischten Team mit vielen Frauen. Monatelang haben sie dafür trainiert, zusätzlich zu den regelmäßigen Übungseinheiten für Aktive. Am Ende wurde die Mühe belohnt. In diesem Jahr wollten sie eigentlich Silber holen, die nächste Stufe. „Doch dann kam Corona dazwischen“, bedauert sie. Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben.

Technische Hilfe nach einem Balkoneinsturz, Türöffnungen und Wasser-Abpumpen hat die junge Feuerwehrfrau schon mitgemacht, bei einem Brand war sie noch nicht im Einsatz. „Leider“, bemerkt sie, denn: „Brandbekämpfung macht mir Spaß.“ Auch wenn sie den Ernstfall noch nicht miterlebt hat, weiß sie, wovon sie redet. Denn Löschangriffe zählen zur Grundausbildung, die jede Frau und jeder Mann in der Feuerwehr absolvieren muss, um mit zum Einsatz fahren zu dürfen. Eineinhalb Monate lang hat auch Nina Böttcher gelernt, was im Falle eines Falles zu tun ist. Montags und freitags jeweils dreieinhalb Stunden nach Feierabend und an allen sechs Samstagen. Drei weitere Samstage opferte sie für einen Atemschutzlehrgang, vier Wochen für die Ausbildung zur Truppführerin.

Schon Oberfeuerwehrfrau

Auf der „Karriereleiter“ hat sie es bereits zur zweiten Stufe geschafft. Oberfeuerwehrfrau darf sie sich nun nennen. Als Biologie-Laborantin ist sie tagsüber in ihrer Firma komplett gefordert. Nur bei größeren Bränden dürfte sie ausrücken. Aber abends und am Wochenende ist sie ständig bereit, ihre Frau zu stehen, um Leib und Leben ihrer Mitmenschen zu retten oder deren Hab und Gut zu schützen. Ihre Begeisterung für den Brandschutz teilt sie gerne mit anderen. Rund zwei Jahre lang hat sie als Jugendleiterin dafür gesorgt, dass der Funke auf den Nachwuchs überspringt, seit Anfang des Jahres gehört sie zum Ausbildungsteam für die Aktiven. Vor allem aber ist sie Feuer und Flamme für den Brandschutz.

