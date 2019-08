Feuerwehr rückt nach Unwetter in der Region aus

Das heftige Unwetter am späten Dienstagabend hat nicht nur in Mannheim, sondern auch im Umland für etliche Einsätze der Feuerwehren gesorgt. Allerdings blieben die Schäden hier deutlich geringer. Betroffen waren unter anderem Edingen, Heddesheim, Ilvesheim, Ladenburg und Schriesheim.

Edingen: Der abgebrochene Ast eines Baumes rief die Feuerwehr in Edingen auf den Plan. Die Einsatzkräfte rückten mit der Drehleiter an und kappten den Ast, der bereits auf dem Dach eines angrenzenden Hauses lag.

Heddesheim: Sofort nach dem Unwetter wurde die Feuerwehr über die Leitstelle alarmiert, um um das Gerätehaus zu besetzen und erwartete Notrufe bearbeiten zu können. „Im Gegensatz zu unseren Nachbargemeinden haben wir (Stand 23:40 Uhr) glücklicherweise nur eine Einsatzstelle abzuarbeiten“, meldete die Feuerwehr auf Facebook. Danach gab es in der Memelstraße Wassereinbruch in einen Keller. Die Besatzung des Löschgruppenfahrzeuges war mehr als eine Stunde damit beschäftigt, die Wassermassen mit dem Sauger ins Freie zu befördern. Die restliche Mannschaft und Fahrzeuge blieben in Bereitschaft, wurden aber bis 0:15 Uhr nicht mehr benötigt.

Ilvesheim: Wasser im Keller meldeten auch mehrere Hausbewohner in in der Inselgemeinde Ilvesheim. Wegen der niedrigen Höhe konnten die Brandschützer hier allerdings mit ihren Saugern nichts ausrichten. In mindestens einem Fall beschädigte ein umgestürzter Baum ein geparktes Auto erheblich.

Ladenburg: Auf der Festwiese am Wasserturm hat das Unwetter das große Sonnensegel über dem „Stadtbett“ (Freiluftbühne) beschädigt.

Schriesheim: In der Panoramastraße musste die Feuerwehr anrücken, um einen vollgelaufenen Keller auszupumpen.

