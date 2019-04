„Feuerwehr wie eine Familie“

Spätestens, als seine Tochter drohte, andernfalls zum Technischen Hilfswerk zu gehen, wusste Harald Lange, was dringend zu tun war: „Wir waren überfällig, die frühere Männerdomäne Freiwillige Feuerwehr für weibliche Mitglieder zu öffnen“, erinnert sich der heutige Kommandant an die Anfangszeit. Tina Lange gehörte vor 18 Jahren neben Melanie Dommel und Jessica Cebulla zu den ersten Mädchen in der Jugendabteilung. Längst sind die drei zusammen mit fünf weiteren Frauen Stützen der aktiven Mannschaft. Kommandant Lange und seine beiden Stellvertreter Markus Wolf und Pascal Löffelhardt wissen: „Unsere Frauen stehen ihren Mann.“

Was Lange in seinem Ehrenamt zurzeit umtreibt, ist die Tagesverfügbarkeit seiner Truppe. Wenn es darum gehe, bei Einsätzen tagsüber in kurzer Zeit vor Ort einsatzfähig zu sein, könnten Frauen eine empfindliche Lücke schließen. So ist immerhin Hauptfeuerwehrfrau Dommel (31) als Leiterin der Volkshochschule beruflich in der Stadt tätig. Es macht ihr Spaß, „gemeinschaftlich etwas Gutes für andere tun zu können“. Die anderen Frauen haben ihre Arbeits- oder Ausbildungsplätze jedoch außerhalb. Auf die Frage, was die Faszination des besonderen Ehrenamts ausmacht, nennen fast alle die besondere Kameradschaft. Doch auch familiäre „Vorbelastung“ spielt eine Rolle: So war mit Willi Stahl schon der Urgroßvater der 27-jährigen Yessica Embach („Wir sind ein klasse Team“) aktives Mitglied.

Mit 18 war die heutige Heddesheimer Kommunikationselektronikerin Jessica Cebulla 2004 die erste, die aus dem Nachwuchs in die aktive Wehr übertrat. Ihre Motivation: „Es ist fantastisch, in Notsituationen helfen zu können.“ Damals hatte Beate Dittrich-Hannen, die allererste Frau im Team überhaupt, die Ladenburger Brandschützer aus beruflichen Gründen schon wieder verlassen. Als sie 1995 eintrat, war Bernhard Hofherr Kommandant. Es gab noch keine getrennten Umkleiden im früheren Gerätehaus Zehntstraße. Das ist seit dem Bau der neuen Wache in der Wallstadter Straße natürlich längst kein Thema mehr.

Vorreiterinnen aus Ursenbach

Die Vorreiterinnen im hiesigen Feuerwehr-Unterkreis Ladenburg gab es im dörflichen Ursenbach: Ab Ende der 70er Jahre gehörten Franziska Reinhardt und Annette Sauer, die damals noch Pfrang hieß und heute in Ilvesheim wohnt, zur dortigen Löschgruppe. Reinhardt führte diese von 2003 bis 2013 im Odenwälder Stadtteil von Schriesheim an. Dort vertritt mit Lisa Krämer inzwischen eine Frau Stadtkommandant Oliver Scherer.

In der Abteilung Altenbach ist Tanja Spiegelhalter Vizechefin. Und in einem Schönauer Stadtteil heißt die Abteilungskommandantin Annette Klingmann. „Natürlich kann eine Frau auch Kommandant“, sagt Ladenburgs Vizekommandant Wolf. Die 19-jährige Truppfrau und Physiklaborantin Isabel Roß könnte sich das später einmal durchaus vorstellen: „Ich habe Spaß an der Technik, kann Abläufe koordinieren und bin bereit, Verantwortung zu übernehmen.“ Die Löschmeisterin und hauptberufliche Polizistin Lange (30) ist schon jetzt Gruppenführerin in Ladenburg, in der Führungsgruppe im Unterkreis tätig und wie alle „stolz darauf, zu dieser tollen Truppe zu gehören“.

Auch die 19-jährige Feuerwehrfrau und Studentin Melina Grimm („Feuerwehr ist wie eine zweite Familie“) wäre grundsätzlich zu Führungsaufgaben bereit, doch möchte sie angesichts ihrer jungen Jahre freilich erst noch „Erfahrungen sammeln und bei Lehrgängen permanent weiterbilden“. Mit 54 bedauert die Truppfrau und Fachkraft für Arbeitssicherheit Petra Rieder nur, „dass ich nicht früher den Wunsch hatte, zur Freiwilligen Feuerwehr zu gehen“, so spannend sei es, Gutes zu tun.

Die jüngste Frau ist Nele Tiemann, die mit 17 noch in der Grundausbildung steckt. Die Leidenschaft für diese „sinnvolle Freizeitbeschäftigung ist für mich eine Selbstverständlichkeit, da sie mir väterlicherseits in die Wiege gelegt wurde“.

