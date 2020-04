Feuerwehren üben per Internet

Kann man einen Brand im Homeoffice löschen? Wohl eher nicht. Das sieht auch Elmar Bourdon, Kommandant der Ilvesheimer Feuerwehr, so. Dass er und seine Leute wegen der Corona-Pandemie nicht als Gruppe trainieren können, ist für ihn nicht leicht. Ein wenig Abhilfe schafft da das Internet.

In dieser Woche fand zum ersten Mal eine Übung online statt – mit knapp 50 beteiligten Personen. Die Brandschützer nutzten dabei das Programm „GoToMeeting“. Die Nutzer konnten von Zuhause aus über eine Chat-Funktion Fragen schicken, die die Ausbilder direkt in ihre Übungen einbauen konnten.

Am und im Feuerwehrgerätehaus bestand das Übertragungsteam aus fünf Leuten: den Ausbildern Sebastian Bühler und Adrian Spietzack, dem Kameramann und zweiten Kommandanten Thomas Jakoby sowie dem Regisseur und stellvertretenden Jugendwart Timo Christner. Für das Licht sorgte Kommandant Elmar Bourdon.

Ehemann als Statist

Die Übungseinheiten fanden zum einen im Feuerwehrgerätehaus statt, zum anderen auf dem Balkon davor. Dort wurden Übungen zum Retten und Abseilen demonstriert. Zu Hause saßen die Feuerwehrleute mit einem etwa ein Meter langen Seil und konnten die Knoten üben, die ihnen von den Ausbildern zuvor gezeigt worden waren. „Eine Kameradin hat im Wohnzimmer ihren Mann als Statisten herangezogen und an ihm die Knoten ausprobiert“, erzählt Bourdon mit einem Schmunzeln.

Mit dem Ergebnis der Online-Übung sind die Beteiligten sehr zufrieden. „Es haben sich mehr als 40 Leute an dieser Online-Übung beteiligt. Das ist ein großer Erfolg“, sagt Bourdon. Auch die virtuelle Gemeinschaft habe gut getan: „Der Austausch ist wichtig, davon lebt die Gemeinschaft der Feuerwehrleute.“ Ein weiteres Zusammentreffen im Internet ist geplant, am 27. April soll es eine Fortbildung für die Führungskräfte geben.

Der Kommandant sieht aber den Bedarf, bald wieder in das Training einzusteigen, bei dem die Feuerwehrleute persönlich vor Ort sind. „Wir wollen abhängig von der Lage und den Vorgaben des Landes prüfen, im Laufe des Mai schrittweise und unter Einhaltung strikter Infektionsschutzmaßnahmen einen realen Kleingruppen-Übungsbetrieb aufzunehmen“, sagt Bourdon.

Dazu soll auch ein Sicherheitsbeauftragter für jede Kleingruppe gehören, der während der Übung auf den Infektionsschutz achtet. „Diejenigen, die einer Risikogruppe angehören oder für sich persönlich ein besonderes Risiko empfinden, sind nicht zum Übungsdienst verpflichtet“, so der Kommandant.

Thema: Infektionsschutz

Auch in Edingen-Neckarhausen behilft sich die Freiwillige Feuerwehr mit Online-Übungen. 13 Leute nahmen an dem Versuch teil. „Vieles muss man an dem Format auch erst noch erproben“, sagt Kommandant Stephan Zimmer.

Das Thema der Präsentation sei der Infektionsschutz gewesen, was wegen der aktuellen Situation natürlich sehr gut gepasst habe. Im Gerätehaus dürfe sich derzeit keiner aufhalten, alle Beteiligten saßen bei der Online-Konferenz daheim vor ihrem Rechner. „Trotz kurzzeitiger Hänger bei der Übertragung hat es insgesamt gut funktioniert“, findet Zimmer. In den nächsten Tagen und Wochen will die Feuerwehr in Edingen-Neckarhausen eine Lehr-Plattform aufbauen. Zudem soll ein Team neue Lerninhalte aufbereiten.

Wichtig sei es dabei, die möglichen Tücken des Online-Unterrichts zu beachten, so Zimmer: „Manche Dinge wirken am Bildschirm anders als in der direkten Kommunikation.“ Als Beispiel dafür nennt er die Größe von Modellautos, an denen man einen Einsatz demonstrieren könne. Spielzeuge, die man im Regal stehen habe, seien da zu klein. Deshalb arbeite man jetzt wahrscheinlich mit Playmobil-Autos, die wegen ihrer Größe besser geeignet seien. „Sie sehen: Not macht erfinderisch“, sagt Zimmer.

Doch auch für ihn sind praktische Übungen kaum zu ersetzen. „Es ist wichtig, in absehbarer Zeit wieder praktisch zu trainieren“, findet er. Überstürzen will er dabei aber freilich nichts. „Die Sicherheit der Feuerwehrleute steht an erster Stelle. Es ist mir lieber, etwas länger mit dem Training vor Ort zu warten, als sich in Gefahr zu bringen.“

© Mannheimer Morgen, Samstag, 25.04.2020