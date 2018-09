Fibernet bekommt 630 000 Euro

Die Stadt Ladenburg will in allen laufenden Baumaßnahmen das Leitungsnetz mit aufbauen. Derzeit werde in der Nordstadt das Breitbandnetz im Rahmen der Erschließung mit erstellt. Die Feinplanung für den innerörtlichen Ausbau sei abgeschlossen. Seit 2015 hat die Stadt Mittel in Höhe von rund 630 000 Euro in den Haushalten verplant und teilweise bereits mit Fibernet abgerechnet. Bis 2021 seien weitere 150 000 Euro in der mittelfristigen Finanzplanung vorgesehen.

„Der Ausbau des Breitbandnetzes ist eine wichtige Investition für die Zukunft. Aus diesem Grund ist die Stadt Ladenburg Mitglied des Zweckverbandes“, heißt es in einer Stellungnahme aus dem Rathaus abschließend. red

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018