Filme verbinden Generationen

„Das Alter mit all seinen Facetten und Chancen thematisieren, um einen Dialog der Generationen zu erschaffen.“ Das ist laut Ulrich Biedermann, Sozialarbeiter im Heddesheimer Jugendhaus Just, die Intention des zehnten Europäischen Filmfestivals der Generationen. Eine treffende Auswahl an Filmen soll helfen, Diskussionen und Gespräche zwischen Jung und Alt anzuregen, um voneinander zu lernen. Auch in diesem Jahr gastiert das Fest wieder vom 17. bis 27. Oktober in der Metropolregion Rhein-Neckar.

Heddesheim: Seit fünf Jahren organisiert die Gemeinde gemeinsam mit dem Café und Seniorentreff Scheunengalerie sowie mit dem Jugendhaus Just das Festival in Heddesheim. Die Gemeinde ist dabei laut Presseinformation in bester Gesellschaft mit über 100 weiteren regionalen Veranstaltern. Auch dieses Jahr erwarte man wieder ein „bunt gemischtes Publikum aus Jung und Alt“, so Biedermann. Erfahrungsgemäß bestehe dieses aus 50 bis 100 Zuschauern. Veranstaltungsort ist das Bürgerhaus. Am 25. Oktober wird dort um 18.30 Uhr „Sein letztes Rennen“ gezeigt. Der mit dem Deutschen Filmpreis ausgezeichnete Spielfilm handelt von dem einst berühmten Marathonläufer Paul Averhoff, der mit über 70 Jahren widerwillig in ein Altersheim zieht. Dort fühlt er sich nicht wohl und fragt sich, ob es das schon gewesen sein soll. Daraufhin beschließt er, für den Berlin-Marathon zu trainieren. Der 114-minütige Streifen sei eine „eingängige Schilderung, wie man sich selbst im Alter noch Ziele setzen kann“, erklärt Biedermann. Zur Vertiefung der Filmbotschaft findet im Anschluss ein Publikumsgespräch statt. Steve Kühny, Leiter des Hauses am Seeweg in Heddesheim, begleitet die Diskussion mit seinem fachlichen Wissen. Der Eintritt ist frei, Snacks und Getränke werden angeboten.

Hirschberg: Seit fünf Jahren findet das Festival nun in der Gemeinde Hirschberg statt und erbringt seitdem „erfreuliche Resonanzen“, so Wiebke Dau-Schmidt, erste Vorsitzende des Förderkreises Kommunales Olympia-Kino. Gleich zwei Filme werden dieses Jahr im Olympia-Kino angeboten. Beide Filme wurden passend zum Schwerpunkt der anwesenden Referenten gewählt, schildert Dau-Schmidt. Im Anschluss an beide Vorstellungen stehen den Zuschauern verschiedene Gesprächspartner zur Verfügung. Für den 17. Oktober um 19.30 Uhr ist die US-amerikanische Dokumentation „Alive Inside“ geplant. Der 78-minütige Film zeigt, welch positiven Einfluss Musik auf demenzerkrankte Menschen haben kann. Er begleitet den Sozialarbeiter Dan Cohen bei seinem Vorhaben, das ungeahnte Potenzial von Musik in Pflegeeinrichtungen der USA vermehrt einzusetzen. Anschließend werden Dieter Gerstner, Gründer des Runden Tisches Demenz und Vorsitzender des Förderkreises Alzheimer Weinheim, sowie Heike Heinemann von der kirchlichen Sozialstation Bergstraße-Steinachtal über Erfahrungen berichten und Tipps weitergeben. Für den 26. Oktober ist um 19.30 Uhr das schwedische Drama „Ein Mann namens Ove“ vorgesehen. Der auf dem gleichnamigen Roman basierende Film handelt von dem griesgrämigen Witwer Ove, der den Tod seiner Frau nicht verkraftet. Durch seine neue Nachbarin findet er wieder einen Weg zurück ins Leben. Michaela Issler-Kremer wird im Anschluss erklären, wie Nachbarschaftshilfe vom Ketscher Seniorenbüro organisiert wird.

Ladenburg: Auch in Ladenburg veranstaltet die AG Senioren zusammen mit der Stadt Ladenburg das Festival zum sechsten Mal. Wie jedes Jahr werden zwei Filme angeboten. Es wurde absichtlich ein Termin auf den Nachmittag und einer auf den Abend gelegt, erklärt Thomas Pilz, Diakon der Evangelischen Kirchengemeinde. Es sei ein Fest, um Generationen zusammenzubringen. Deswegen müsse man auf Berufstätige Rücksicht nehmen und auch ihnen die Chance geben, an der Veranstaltung teilzunehmen. Beide Zusammentreffen sollen dazu dienen, „gegenseitiges Verständnis zu wecken und zu verbessern“, erklärt Pilz. Vorbehalte gegenüber der jeweils anderen Generation sollen abgebaut werden. Am 25. Oktober wird deswegen um 19 Uhr im Domhof das belgische Drama „Hinter den Wolken“ gezeigt. Es handelt von Emma und ihrer Jugendliebe Gerard, die sich nach vielen Jahren ausgerechnet auf der Beerdigung von Emmas Ehemann wiedertreffen. Beide entdecken ihre alten Gefühle füreinander. Am 23. Oktober läuft um 16 Uhr im Evangelischen Gemeindehaus die schwedische Komödie „Britt-Marie war hier“. In dem 97-minütigen Film geht es um Britt-Marie, deren Ehe nach vielen Jahren zerbricht. Sie beendet ihr bisher eintöniges Leben und wagt einen Neustart.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 16.10.2019