Fisch, Seemannslieder und ganz viel Sonnenschein

Zweimal im Jahr heißt es „Ran an den Fisch“. Der Heddesheimer Wochenmarkt „Frischer Freitag“ ist inzwischen ein fester Bestandteil des Gemeindelebens. In unregelmäßigen Abständen wartet der Markt mit einem Mehrwert für die Besucher auf – so auch am vergangenen Freitag, als der Shantychor „Rheinauer Seebären“ aus dem Süden Mannheims stilgerecht mit altbekannten Seemannsliedern zwei Stunden lang für die Unterhaltung der Besucher sorgte. Vor Jahren kamen die „Seebären“ erstmals auf Anregung von Fischhändler Hans-Peter Trumpp auf den Wochenmarkt.

Die „Rheinauer Seebären“ sangen sich schnell mit Seemannsliedern wie „Deine Heimat ist das Meer“ und „Nimm mich mit, Kapitän, auf die Reise“ in die Herzen der Besucher, und diese sangen und klatschten eifrig mit.

Fischhändler Trumpp bot „Fischliebhabern“ kulinarische Köstlichkeiten wie etwa „Gambas Butterfly“, „Rabas en Panadas“ oder Fischfilets mit Kartoffelsalat an. Auch auf dem Wochenmarkt mit einem Stand vertreten, waren die Damen des „Landfrauenvereins Heddesheim“. Mit alkoholfreien Getränken, Kaffee und über 20 selbstgebackenen Kuchenspezialitäten, darunter Streuselkuchen sowie Linzer- und Himmelstorte, bereicherten sie ebenfalls den Heddesheimer Markt und verköstigten die Besucher. Christine Scherb aus Heddesheim freute sich über das Angebot: „Eine wunderbare Auswahl und die Kuchen sind lecker.“

Es herrschte an allen zehn Marktständen viel Betrieb, was auch den Marktchef und Leiter des Bürgerservices im Rathaus, Franz Winkler, freute: „Ohne Zuarbeit des Bauhofteams um Wolfgang Unverricht wäre ein solcher Markt nicht möglich. Interessierte Vereine sind jederzeit willkommen.“

Leicht festzustellen war: Der Heddesheimer Wochenmarkt ist viel mehr als nur Einkaufen, denn ein kleiner Plausch gehört einfach dazu. Eine Marktbesucherin fasste es so zusammen: „Kleiner, feiner Markt und alles frisch.“ fase

