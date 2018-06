Fische angeln und Schafe streicheln

Anzeige

Wenn sich Ilvesheim auf die Fahrräder schwingt, ist es wieder soweit: Der Aktionstag „Lebendiger Neckar“ hat begonnen. „Wir wollen den Menschen den Neckar nahebringen“, erzählt die Vorsitzende des Ortsverbandes der Grünen, Helga Zühl-Scheffer. Zu Erreichen hoffen sie das durch ihre Aktion „Limo am Lido“, wobei die Limo natürlich eine erfrischende Bionade ist. „Den Lido kennt hier fast niemand“, gibt Ortsverbands-Mitglied Friederike Mauler zu. Deswegen sei ihnen der „Lebendige Neckar“ auch so wichtig.

Die abgelegene, aber dafür sehr ruhige und naturbelassene Stelle direkt am Neckar liegt dem Verband am Herzen. „Wir genießen hier die Sonne, da kommt ein richtiges Urlaubsgefühl auf“, findet Mauler. Auf der gemähten Wiese haben sie einige Spielstationen für Kinder aufgebaut, von Dosenwerfen bis hin zu einer kleinen Angelaktion. Am attraktivsten sind jedoch die Schwarznasenschafe, die dem Ortsverband zur Verfügung gestellt wurden. Sie stehen etwas abseits, eingezäunt im Schatten, wo Kinder und Erwachsene die Tiere streicheln können. Auch Bürgermeister Andreas Metz und Feuerwehrkommandant Elmar Bourdon schauen bei den Schafen vorbei und genießen etwas Ruhe in der Sonne.

Folgen die Radfahrer oder Spaziergänger der Strecke weiter Richtung Ladenburg, kommen sie unweigerlich beim Angelsportverein vorbei. Vor dem Vereinsheim direkt an der Brücke, versorgen sie ihre hungrigen Gäste mit frischen Fischbrötchen und erfrischenden Getränken. Schon zum dritten Mal bietet auch das thailändische Restaurant von Touchcha Wilken Spezialitäten an.