Fischessen bei Anglern

Am Karfreitag, 19. April, wird traditionell Fisch verzehrt. In vielen Gemeinden übernehmen Vereine das Frittieren der Schuppentiere. Im Folgenden ein Überblick über die öffentlichen Fischessen in unseren Gemeinden.

Edingen: Der Anglerverein Edingen lädt an Karfreitag von 10.30 bis 15.30 Uhr zum Fischessen ein. Angeboten werden Zanderfilets, Edinger Backfisch sowie Fisch-Nuggets. Wahlweise können die Schuppentiere im beheizten Zelt unterhalb der Hauptstraße 2 verspeist oder mit nach Hause genommen werden. Die süßen Geschmäcker kommen bei Kaffee und feinen Kuchen auf ihre Kosten.

Neckarhausen: Der Sportfischerverein Neckarhausen bringt an Karfreitag in seinem Fischerhäusel, Schlossstraße, ebenfalls frischen Fisch auf den Tisch. Von 10 bis 15 Uhr sind Zander- und Seelachsfilets, Rabas mit Aioli, Pommes frites sowie der hausgemachte Kartoffelsalat auch im Straßenverkauf erhältlich. Für den kleinen Hunger werden Herings- und Matjesbrötchen angeboten.

Schriesheim: Das beliebte Backfischessen veranstalten die Schriesheimer Sportangler an Karfreitag ab 11 Uhr auf ihrem Vereinsgelände. Es gibt Seelachs- und Zanderfilets. Das Vereinsgelände liegt zwischen dem Grundstück des Hundevereins und der Autobahn A5. Von Schriesheim aus kommend muss man kurz vor dem Verkehrskreisel an der Ladenburger Straße rechts den Ladenburger Fußweg entlanggehen.

Seckenheim: In Seckenheim lädt die Sportanglervereinigung (SAV 53) am Karfreitag ab 11 bis 15 Uhr auf den Bootsplatz direkt am Neckarbogen, unterhalb des OEG-Bahnhofs, zum Fischessen ein. Die Backfische – Seelachs, Forelle oder Zander – können natürlich auch mitgenommen werden.

Ladenburg: Am Karfreitag lädt der Angelsportverein zum Fischessen auf das Gelände des Fischerhäusls (Ilvesheimer Straße 1) ein. Von 11 bis 14 Uhr bzw. bis Ausverkauf werden Seelachs- und Zanderfilet im Straßenverkauf angeboten. Kartoffelsalat sowie Brötchen gibt es als Beilagen.

Heddesheim: Backfisch, Zander- und Seelachsfilet sowie Fischbrötchen serviert der Sport-Fischer-Verein Heddesheim beim Backfischessen am Karfreitag. Der Fischverkauf findet von 10 bis 16 Uhr – so lange der Vorrat reicht – am Vereinshaus am See statt (gegenüber Hallenbad). Alle Speisen gibt es auch zum Mitnehmen. fer/red

