Flächendeckendes Mahnmal

70 000 Stolpersteine liegen bereits, und fast immer verlegt sie Gunter Demnig selbst. Jüngstes Beispiel: Großsachsen. Die Verlegung ist an sich ein eher unspektakulärer Akt: Der Kölner Künstler mit Hut hebelt Steine aus dem Straßenpflaster, gibt trockenen Mörtel in das Loch, setzt die Betonsteine mit den Messingplatten ein, füllt die Lücken und gießt Wasser darüber. Noch ein wenig nacharbeiten, Platten und Fugen versäubern – fertig.

Was dahinter steckt, geht aber manchem ans Herz: In Großsachsen erinnern die Steine an drei jüdische Einwohner, denen vor 80 Jahren die Flucht vor der Nazi-Diktatur gelang. Johanna Buchheimer, geborene Suess, Jahrgang 1869, war die Mutter des 1896 geborenen Henri; zusammen mit dessen Frau Helene geborene Brühland (Jahrgang 1891) flohen sie in die USA – am 20. Juli 1938 legte ihr Schiff in New York an.

Stichpunktartig fassen die Platten diese Schicksale zusammen, für jeden gibt es einen eigenen Stein. Der Künstler ist fertig mit seiner Installation, klopft sich den Mörtel aus der Hose und sagt, dass er seit Beginn der Aktion rund 70 000 Stolpersteine in Deutschland und ganz Europa angebracht hat. Immer dort, wo die Verfolgten ihren letzten frei gewählten Wohnsitz hatten. Los ging es in den Großstädten, doch Demnig ergänzt: „In den kleineren Kommunen sind die Steine auch wichtig; hier war es oftmals schwieriger, weil sich die Leute alle kannten.“

Lebendige Erinnerung

Bis heute ist in Großsachsen die Erinnerung an die Familie lebendig. „Die Buchheimers haben im zweiten Stock gewohnt“, sagt Klaus Dörsam. Er kam sechs Jahre nach der Flucht der Nachbarn in dem Haus mit dem markanten Pferdekopf zur Welt – bis heute erzählt diese Dekoration die Geschichte der Buchheimers, die hier einen Pferdehandel betrieben. „Da hinten“, sagt Dörsam und deutet auf den Hof, „waren die Ställe. Aber zu meiner Zeit gab es da schon keine Pferde mehr.“ Eine Familie Müller erwarb 1938 das Eigentum an dem Gebäude, später wurde es weiterverkauft.

Eine besondere Beziehung zu dem Haus und seinen Bewohnern hat auch Jeannet Kiessling: Sie ist die Tochter von Rudi Frößinger; der heutige TVG-Ehrenvorsitzende lebte bis 1947 hier mit seiner Familie. Ihre Jugend verbrachte die heute 52-Jährige in Großsachsen, später sah sie in Heidelberg die ersten Stolpersteine. Es gebe viele Formen des Gedenkens in Deutschland, sagt sie in einer kurzen Ansprache: „Die Idee, jeden einzelnen, wenn auch nur symbolisch, an den Ort zurückzubringen, den er oder sie als letzten Ort frei wählten, ist jedoch einzigartig.“ Deshalb ergriff die Politologin, die heute in den USA lebt, die Initiative und sorgte dafür, dass es nun in Großsachsen Gedenksteine für Menschen gibt, die Deutsche gewesen seien, „bis sie auf ihr Judentum reduziert wurden“.

Kiesslings Motiv ist nicht Schuld: Die Nachkommen könnten nicht dafür verantwortlich sein, was andere getan hätten. Eher sucht sie nach einer Antwort auf die Frage, warum Nachbarn auf einmal wie Aussätzige behandelt worden seien. Sie habe befürchtet, dass ihr Vorhaben viel Gegenwind bekommen würde. Doch spürte sie „nicht einmal ein laues Lüftchen“. Für die Unterstützung dankt sie Bürgermeister Manuel Just und dem Gemeinderat, der im vergangenen Jahr geschlossen für die Verlegung votierte.

Just ergreift öffentlich nicht das Wort, lässt lieber der Initiatorin den Vortritt. Doch er freut sich, dass das Gedenken, das sich bislang auf Leutershausen und die Synagoge fokussiert habe, nun auch im anderen Ortsteil einen Platz hat. Noch einmal erklärt er einen Streitpunkt vom letzten Oktober: Der Gemeinderat fasste den Stolperstein-Grundsatzbeschluss hinter verschlossenen Türen, „wegen schützenswerter Interessen des Privateigentümers“, der der Verlegung indes zustimmte. Nach wie vor soll es in Hirschberg keine Verlegungen ohne das Einvernehmender betroffenen Eigentümer geben. Anders als in Schriesheim, wo diese Einschränkung vor kurzem vom Rat gekippt wurde. sku

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 07.11.2018