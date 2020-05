Flagge gezeigt für Vielfalt und Toleranz

Das Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises hat sich mit einer eigenen Aktion am Deutschen Diversity-Tag beteiligt. „Wir zeigen Flagge für Vielfalt“ steht auf der großen Fahne, die am Dienstag in Heidelberg gehisst wurde. Der Diversity-Tag fand deutschlandweit bereits zum achten Mal statt. Er ist eine Aktion der „Charta für Vielfalt“, einer Arbeitgeberinitiative zur Förderung von Vielfalt in Unternehmen und in Institutionen.

Ihr Ziel ist es, die Anerkennung, Wertschätzung und Einbeziehung von Vielfalt in der Arbeitswelt voranzubringen – unabhängig von Geschlecht und geschlechtlicher Identität, Nationalität, ethnischer Herkunft, Religion, Weltanschauung, Behinderung, Alter, sexueller Orientierung und Identität. Der Rhein-Neckar-Kreis beteiligte sich zum dritten Mal an der Aktion.

Online-Quiz initiiert

Im ämterübergreifenden Steuerungskreis Diversity ermöglichen mehrere Mitarbeiter verschiedene Projekte zu dem Thema, wie das Landratsamt in einer Pressemitteilung schreibt. In diesem Jahr wurde zum Beispiel ein Online-Quiz im Intranet des Landratsamts initiiert. Hier konnten sich alle Mitarbeitenden durch die vielen Fragen zum Thema Vielfalt im Rhein-Neckar-Kreis klicken. Zum Beispiel: „Wie hoch ist der Frauenanteil im Landratsamt?“ Es sind 67 Prozent. Oder: „Wie viele Stunden bringen Frauen durchschnittlich pro Woche für unbezahlte Sorgearbeit auf?“ Antwort: 21 Stunden. Unter den aktivsten Teilnehmenden mit den meisten richtigen Antworten auf die gestellten Fragen wird als Hauptgewinn ein Jahreslos der Aktion Mensch verlost. red

