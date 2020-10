Fragebogen soll Bedarf ermitteln

Die Vorbereitung des Projektes „Dorfladen“ im Schriesheimer Ortsteil Altenbach kommt weiter voran. Nach dem Vortrag von Matthias Prüller vom Institut für Marketing und Kommunikationsentwicklung vor wenigen Wochen trafen sich die Teilnehmer des Workshops jetzt in der Mehrzweckhalle, um die anstehenden Schritte zu besprechen.

Zwar muss die angekündigte Referentin wegen der verschärften Corona-Lage ihre Teilnahme absagen. Dennoch gestaltet sich dieser Abend informativ und liefert reichlich Diskussionsstoff. Gesprächsbedarf gibt es zum Beispiel über die sich noch im Aufbau befindende Homepage, an der Stefan Bernauer arbeitet und die er nun als Entwurf präsentiert.

Wichtige Funktion der Homepage

„Diese Homepage soll ein Infoportal sein, auf dem die Bürgerwerkstatt mit ihren Zielen vorgestellt wird, aber auch ein Instrument, über das man etwa abstimmen kann“, erläutert Bernauer. Einen wichtigen Bestandteil sieht er in der Rubrik „Kritik“, in der er alles zusammenfasst, was ihm von Seiten der Bürger zu Ohren kommt. „Diesen Punkt sollte man nicht unter den Tisch fallen lassen“, mahnt er. Geärgert habe ihn selbst, dass das Projekt Café im evangelischen Gemeindehaus „an der Bürgerwerkstatt vorbei gegangen“ sei – eine Äußerung, die wiederum im Auditorium auf Kritik stößt.

Den Schwerpunkt an diesem Abend bildet ohnehin die Präsentation eines Fragebogens, mit dem in 25 Punkten die Einkaufsgewohnheiten der Altenbacher abgefragt werden sollen. Dieses umfangreiche Werk, von Nina Di Noto vorgestellt, wird nach der Auswertung letztlich über „Sein oder Nichtsein“ des Dorfladens entscheiden. Und dessen sind sich die Teilnehmer des Workshops durchaus bewusst. Unklar ist, ob die Fragebögen in die Briefkästen geworfen oder dem Amtlichen Mitteilungsblatt beigefügt werden. Abgegeben werden sollen sie nach rund drei Wochen entweder in der Ortsverwaltung oder am Kiosk. „Doch dafür bauchen wir noch die Genehmigung des Besitzers.“

Bereits die Antworten auf die ersten Fragen – Brauchen Sie einen Dorfladen? Würden Sie in einem solchen Dorfladen einkaufen? – können über das Aus entscheiden. Weiter werden Öffnungszeiten sowie Wünsche nach dem Sortiment abgefragt. Der Fragebogen ist ein ausgesprochen detailliert ausgearbeitetes Projekt, hinter dem viel Engagement steckt – und das wird denn auch in der Diskussion von den Teilnehmern zum Ausdruck gebracht. Grünen-Fraktionschef Christian Wolf nennt ihn gar „super“: „Um dieses Projekt umzusetzen, braucht es diesen Fragebogen und die Webseite.“

Geklärt werden muss auch noch die Frage der Räumlichkeit. Da ist Ortsvorsteher Herbert Kraus aber seit langem nicht untätig. Eine Miete von vier Euro pro Quadratmeter – wie vom Referenten Matthias Prüller vom Institut für Marketing als rentabel vorgegeben – sei jedoch illusorisch. „Solche Räumlichkeiten gibt es nicht unter sieben Euro“, so Kraus. Eigentlich kommt nur das ehemalige Gasthaus Flößer in Frage.

Dafür macht sich auch SPD-Ortschaftsrätin Karin Malmberg-Weber stark. „Die Räumlichkeit ist groß genug, und es gab hier schon einmal einen Lebensmittelladen“. Natürlich müsse noch einiges investiert werden, doch sie erinnerte an das Förderprogramm „Entwicklung Ländlicher Raum“, an dem Flößer bereits Interesse gezeigt habe. Ihr Fazit wie auch das von CDU-Stadtrat Karl Reidinger lautet: Erst die Auswertung des Fragebogens abwarten, dann sich auf die Suche nach einer geeigneten Lokalität aufmachen.

Standort in früherer Volksbank?

Anders sehen dies Silke Maier und Bernd Klaus Beutel. Sie plädieren für einen Laden mit einem angegliederten Café in der ehemaligen Volksbank-Filiale. Beutel nennt die Räumlichkeit im Flößer „katastrophal“ und „nicht ansprechend“. Er plädiert dafür, dass die Stadt das Gebäude der Volksbank kauft.

„Die Räumlichkeit muss hintangestellt werden“, entgegnet jedoch Kraus. Dem stimmt die Diskussionsrunde zu. Auf die Frage eines Teilnehmers, warum sich die Stadt aus dem Projekt zurückziehe, antwortet Kraus, die Verwaltung begleite zwar die Workshop-Gruppe nicht mehr, stehe ihr aber bei Fragen zur Verfügung: „Das Projekt muss eine Eigendynamik entfalten und von den Bürgern getragen werden“.

