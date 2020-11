Frau überschlägt sich mit ihrem Auto

Lambsheim.Eine 58-Jährige hat sich auf der L 522 mit ihrem Auto überschlagen. Wie die Polizei schreibt, war die Frau von Frankenthal kommend Richtung Lambsheim unterwegs, als sie am Montag gegen 9.15 Uhr verunglückte.

Kurz vor dem Kreisverkehr am Lambsheimer Friedhof kam die Fahrerin mit ihrem Kleinwagen in einer langen Rechtskurve zunächst auf die Gegenfahrspur und dann weiter nach links von der Straße ab. An dieser Stelle befindet sich eine Fußgängerunterführung. Das Auto überflog den Fußweg, überschlug sich dabei und rutschte anschließend auf dem Dach liegend die Böschung herunter.

Ersthelfer befreiten die Fahrerin aus dem Unfallwagen, an dem ein Schaden in Höhe von 5000 Euro entstand. Die Frau war nicht schwer verletzt, wurde aber vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert. Ersten Ermittlungen zu Folge hatte sie aus ungeklärter Ursache das Bewusstsein verloren. Der Führerschein wurde sichergestellt.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 10.11.2020