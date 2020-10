Frau von drei Männern sexuell belästigt – etwa 20 Jahre alter Zeuge gesucht

Dossenheim.Eine junge Frau ist am frühen Mittwochmorgen in Dossenheim von drei Männern sexuell belästigt worden. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag wurde die 23-Jährige gegen 6 Uhr auf dem Weg zur Straßenbahn-Haltestelle Dossenheim-Nord im Lorscher Weg auf Höhe Alte Gütertrasse von drei Männern angesprochen. Sie brachten die Frau zum Anhalten und bedrängten sie. Zudem äußerten und verhielten sie sich ihr gegenüber in anzüglicher Weise, teilte die Polizei weiter mit.

Ein etwa 20-jähriger Anwohner kam der Frau zur Hilfe, woraufhin die drei unbekannten Männer weitergingen. Die Polizei sucht nun insbesondere nach dem unbekannten Helfer. Dieser und weitere Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 06221/3418-0 bei der Behörde.

Die Polizei beschreibt die drei Männer wie folgt: Die drei Verdächtigen sollen ein dunkle Hautfarbe gehabt haben. Zwei von ihnen waren etwa 30 bis 40 Jahre alt, der dritte dürfte etwa 16 bis 20 Jahre alt gewesen sein. Alle hatten dunkle, kurze Haare. Bekleidet waren einer der älteren mit einer schwarzen Wollmütze und einer dicken Kapuzenjacke mit einer roten Leiste über dem Reißverschluss. Während der zweite der beiden älteren Verdächtigen eine dunkle Schildkappe mit weißen Streifen am Schild trug, hatte der jugendliche Verdächtige keine Kopfbedeckung auf.

