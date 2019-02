Freizeiten für Kinder und Jugendliche

Für alle Sieben- bis 17-Jährigen, die in ihren Sommerferien etwas ganz Besonderes erleben wollen, bietet die Evangelische Bezirksjugend Ladenburg-Weinheim wieder Freizeiten an. Die Kinderfreizeit für alle Kinder im Alter von sieben bis zwölf Jahren „Streng geheim: Wir lösen jeden Fall!“ findet vom 16. August bis 23. August im Hollerhaus im Odenwald statt. die Kosten betragen etwa 230 Euro all inklusiv. (Ein Zuschuss ist in vielen Fällen möglich).

Die Jugendfreizeit in die Niederlande in ein Haus direkt am Meer wird für Jugendliche im Alter von 13-17 Jahren angeboten und findet vom 26. August bis 6. September statt. Die Kosten hierfür belaufen sich auf etwa 550 € all inklusiv. (Ein Zuschuss ist auch bei dieseer Freizeit in vielen Fällen möglich).

Anmeldungen ab sofort

Auf beiden Freizeiten gibt es kreative Workshops, Spiele, Zeit zum Relaxen und viele andere Programmpunkte. Die Freizeiten werden vom Evangelischen Kinder- und Jugendwerk Ladenburg-Weinheim angeboten. Begleitet werden die Freizeiten von erfahrenen, pädagogisch geschulten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Evangelischen Bezirksjugend Ladenburg-Weinheim.

Weitere Informationen und Anmeldung gibt es beim: ekjw (Evangelischen Kinder- und Jugendwerk) Ladenburg-Weinheim, Hauptstraße 127, 69469 Weinheim unter der Telefonnummer 06201/96 19 85, auf der Internetseite www.ekjw.de oder per Mail unter der Adresse unter info@ekjw.de. red

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 13.02.2019