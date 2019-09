Freude am Lernen dank Eichhörnchen Neo

Schriesheim-Altenbach.Der Bestand der Grundschule im Schriesheimer Stadtteil Altenbach scheint fürs erste gesichert. Am Freitag sind 20 Jungen und Mädchen eingeschult worden, mehr als in den vergangenen Jahren. „Wir sind sehr glücklich, die Tendenz ist steigend“, sagte Rektorin Anja Münster-Doubravsky bei der Begrüßung der Erstklässler. Die Viertklässler empfingen ihre neuen Mitschüler und Patenkinder mit dem musikalischen Stück „In der Tierschule“ rund um das Eichhörnchen Neo, das Angst hat, in die Schule zu gehen, dann aber doch merkt, dass Lernen Freude macht. text und BILD: gregor

