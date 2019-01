Frisches aus der Region

Die Kinder der Martin-Stöhr-Schule werden voraussichtlich ab 13. Mai ein frischeres Mittagessen erhalten als bisher. Der Gemeinderat will den Mittagstisch nämlich neu ausschreiben – und zwar europaweit, und setzt dabei auf ein neues Verpflegungskonzept. Das hat das Gremium in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Bisher wird ein warmes Mittagessen geliefert, künftig soll unter der Überschrift „Cook and Freeze“ wöchentlich tiefgekühltes Essen angeliefert werden, das an der Schule warm gemacht und mit regionalen Frischprodukten wie Rohkost, Salat und Obst ergänzt wird. Der Gemeinderat folgte damit dem Wunsch des Arbeitskreises Schulmensa Martin-Stöhr-Schule Leutershausen und des Elternbeirates.

Bürgermeister Manuel Just verhehlte nicht, dass das neue Essensangebot personalaufwendiger ist; die Kosten stiegen um 10 000 auf dann 37 000 Euro im Jahr. Fürs Personal hätten die Eltern vorher keinen Cent bezahlt, und so werde es auch bleiben. Das Essen soll auch nach der Umstellung gleichbleibend 3,60 Euro kosten. Täglich werde weiterhin auch eine vegetarische Alternative angeboten.

Nachgereicht wurden noch einige Ergänzungen zum Verpflegungskonzept, die der Aussschuss für Technik und Umwelt zuvor in nicht öffentlicher Sitzung beschlossen hatte. Demnach soll es möglich sein, Verpflegungskomponenten zu wechseln, wenn keine Mehrkosten entstehen. Mit Rücksicht auf muslimische Kinder wird es „in der Regel“ kein Schweinefleisch geben, Geflügel soll in Bioqualität angefragt werden, die Speisenherstellung ist schonend zu erfolgen, um Vitamine und Nährstoffe bestmöglich zu erhalten.

Monika Maul-Vogt (Grüne Liste) freute sich, dass der Zukauf von Frischeprodukten aus der Region und zu einem gewissen Anteil in Bioqualität erfolgen werde. Die Gemeinde habe in dieser Frage eine Vorbildfunktion. Auch Thomas Götz (CDU) begrüßte die Nachfrage nach Bioprodukten und den Verzicht auf Geschmacksverstärker. Horst Metzler (SPD) bedauerte, dass der Energieaufwand für das Einfrieren und Wiedererwärmen steige. Idealer wäre eine direkte Zubereitung an der Schule gewesen, sagte er. Die SPD stimmte dem Vorschlag aber ebenso zu wie Freie Wähler und FDP. maz

