Frotzelei und Musik-Genuss

Wenn Matthias Dörsam erzählt, kann man sich die Auftritte unterm Weihnachtsbaum vorstellen: Die Mutter bittet und droht, bis ihre Kinder „O Tannenbaum“ spielen. Ob es nun wirklich so war, spielt keine Rolle – die mütterlichen Bemühungen waren jedenfalls von Erfolg gekrönt: Bis heute spielen Adax, Matthias und Franz Jürgen zusammen, wann immer es ihre vollen Terminkalender erlauben – zehn Auftritte im Jahr sind drin, außerdem gibt es gemeinsame CDs vom „Trio 3D“, dessen Name selbsterklärend ist.

Die Brüder haben alle Musik studiert, ihr Repertoire mittlerweile dramatisch erweitert und spielen jetzt Jazz, Rock oder Klassik und auch mal alles auf einmal. Ihren Auftritt in der Alten Synagoge auf Einladung von „Musik in Hirschberg“ leiten sie stilecht ein mit einem alten jiddischen Lied, „Bei mir bist du schön“; es begleitet sie auf ihrem Weg vorbei an den voll besetzten Stuhlreihen bis vor die Bühne, wo man die Herren in ihren Fräcken bewundern kann. Der Putz soll Ernsthaftigkeit vortäuschen, aber diese Fassade bröckelt gleich, als sich Klarinettist Matthias Dörsam ungebührlich lange auf einem hohen Ton ausruht, bevor das Trio wieder zusammenfindet.

14 Millionen Stücke

Das ist der Einstieg in eine längere Frotzelei, bei der es immer wieder darum geht, wer das „beste“ Instrument hat. Für die Klarinette sprechen ein klarer Ton und schätzungsweise 14 Millionen Stücke, die für sie existieren – im eigenwilligen „Klarinettenwunder“ hat Matthias Dörsam eine kleine Auswahl aus Jazz und Pop zusammengestellt und alles mit dem Adagio aus Mozarts A-Dur-Konzert KV 622 garniert. Er spielt es so eindringlich und butterweich, dass man sofort bereit ist, all seine Erklärungen zu unterschreiben, damit er nur nicht aufhört. Ein weiteres Argument für die Klarinette ist, dass man sie, wie in Franz Jürgen Dörsams Komposition „Raise the red lantern“, auseinandernehmen, neu zusammensetzen und weiter darauf musizieren kann. Sehr beeindruckend. Doch dann hält das „Nesthäkchen“ mit seinem Fagott dagegen: Wer hätte gedacht, dass „Für Elise“ und Tschaikowskis Erstes Klavierkonzert eigentlich für das Holzblasinstrument geschrieben wurden und es eine riesige Rolle in der russischen Klassik spielte? Was der Künstler da anspielt, reizt zum Lachen, aber auch zum Mitsummen. Bis zum „Hummelflug“, bei dem Franz Jürgen Dörsam Unterstützung durch die Brüder bekommt. Dass sich das schwere Tier überhaupt in die Luft erheben kann, widerspricht allen physikalischen Gesetzen; in der Fagott-Version ist das Insekt darüber hinaus ein ziemlich dicker Brummer, der sich dank großer Fingerfertigkeit doch wieder elegant und vor allem mit Mordstempo und surrenden Flügeln – eine kleine Lautmalerei auf Adax Dörsams Gitarre – vorwärtsbewegt. Der muss sich vom jüngsten Bruder anhören, dass die Gitarre eigentlich für das Lagerfeuer gedacht sei: „Wenn die Glut ausgeht, hat man was zum Nachlegen.“