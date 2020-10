Führung mit Sprichwörtern

Der absolute Renner der Weinheimer Kostümführungen ist nach Angaben der Stadt die Reihe „Unterwegs mit der Katze im Sack“. Vor historischem Hintergrund der Altstadt werden sprichwörtliche Redensarten den örtlichen Gegebenheiten angepasst und deren Ursprünge und Bedeutung erklärt. Die nächste Führung wird am Sonntag, 1. November, angeboten. Dabei sollen die Teilnehmer nicht die „Katze im Sack“ kaufen. Franz Piva, mittelalterlich gewandet, „plaudert aus dem Nähkästchen“ und zeigt auf, „wo der Bartel den Most holt“. Die Führung dauert rund zwei Stunden, die Teilnahme kostet sechs Euro. Treffpunkt ist am Marktplatzbrunnen um 14 Uhr. Eine Voranmeldung bei der Tourist-Info am Weinheimer Marktplatz ist obligatorisch. Kontakt: Telefon 06201/8 26 10, tourismus@weinheim.de. whm

