Führungen durch die Altstadt

Führungen durch die historische Altstadt Ladenburgs finden am Mittwoch, 9. Oktober, um 14 Uhr sowie am Sonntag, 27. Oktober, um 11 Uhr statt. Treffpunkt ist jeweils auf dem Dr. Carl-Benz-Platz am Wasserturm. Die Teilnahmegebühr beträgt vier Euro pro Person.

Ein Vorgeschmack bietet der folgende Rückblick: Seit fast 8000 Jahren ist die Gemarkung der Gemeinde besiedelt. 98 nach Christus

...