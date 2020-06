Führungen im Museum

Das städtische Lobdengaumuseum in Ladenburg macht auf zwei Termine aufmerksam: Am Sonntag, 14. Juni, führen um 15 Uhr Gartenbauhistoriker Werner Molitor und Hausherr Andreas Hensen durch den neuen Römischen Garten (diese Redaktion berichtete). An den Sonntagen, 21. und 28. Juni, bietet der Ladenburger Sammler Jürgen Platz jeweils um 15 Uhr öffentliche Führungen zu seiner Sonderausstellung „Spielkarten und Kartenmacher in der Kurpfalz“ an.

Derzeit laufen weitere Sonderschauen, nämlich „Wiederkehr der Götter“ – Weihebilder aus dem römischen Lopodunum (bis 28. Juni), „Verehrt, verwendet, vergessen: Alamannen“ (bis 1. November) und „Die Reiß 1613. Eine kurfürstliche Jahrhunderthochzeit“ (verlängert bis 28. November). Die Teilnehmerzahl bei Gruppenführungen ist coronabedingt auf zehn Personen begrenzt. Abstandsregeln sind einzuhalten. Es gelten jeweils die üblichen Eintrittspreise, also 3,50 Euro pro Person (ermäßigt zwei Euro, Familien sieben Euro, Kinder bis sechs Jahre frei). Öffnungszeiten: mittwochs 15 bis 18 Uhr, samstags 14 bis 17 Uhr und sonntags 11 bis 17 Uhr. pj

