Fünf neue Corona-Fälle

Nach den aktuellsten Zahlen des Landratsamtes sind im Rhein-Neckar-Kreis bis zum Montag 987 Personen positiv auf das Corona-Virus SARS-Cov-2 getestet worden. Damit sind über das Wochenende fünf Fälle hinzugekommen. Die Zahl für die Stadt Heidelberg blieb konstant bei 326, ebenso die der mit dem Virus verstorbenen Personen – 40 im Kreis, sieben in Heidelberg.

Die Zahl der genesenen Personen konnte das Kreis-Gesundheitsamt am Montag ausnahmsweise nicht wie gewohnt ermitteln: „Aufgrund eines Datenbank-Fehlers können wir heute leider kein aussagekräftiges Faktenblatt und keine Kommunen-Liste zur Verfügung stellen“, informierte die Pressestelle des Landratsamts in ihrer werktäglichen Corona-Rundmail. Die EDV arbeite „mit Hochdruck“ an einer Lösung des Problems, damit die Zahlen am Dienstag wieder aktuell sind. agö

