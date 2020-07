Fünf neue Infizierte in Weinheim

Vier neue Corona-Fälle hat der Rhein-Neckar-Kreis am Donnerstag gemeldet. Die Zahl der Infizierten ist laut Landratsamt auf nunmehr 1015 gestiegen. Aktive Fälle gibt es nun noch 31, als genesen gelten 944 Menschen im Landkreis. Die Zahl der Patienten mit Coronavirus, die verstorben sind, gibt die Behörde nach wie vor mit 40 an.

In Quarantäne befinden sich in der Region Stand Donnerstag noch vier Infizierte in Schriesheim und einer in Heddesheim sowie neun in der Stadt Weinheim, fünf mehr als noch am Montag. Dort waren in den vergangene Tagen mehrere Fälle in einer Schule und zwei Kindergärten aufgetreten, weshalb das Gesundheitsamt vorsorglich die Schließung einzelner Klassen und Gruppen veranlasste.

Wer aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreist, muss sich in eine zweiwöchige Quarantäne begeben. Darauf weist das Gesundheitsamt hin. Zudem müsse unverzüglich die zuständige Ortspolizeibehörde im Wohn- oder Aufenthaltsort (also das Ordnungsamt oder das Rathaus) informiert werden. Eine aktuelle Liste der Risikogebiete findet sich auf der Internetseite des Landesministeriums für Soziales und Integration. Wer in Quarantäne Krankheitssymptome aufweist, sollte einen Arzt aufsuchen und die Behörde informieren. hje

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 16.07.2020