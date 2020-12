Fünf weitere Corona-Tote gemeldet

Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es fünf neue Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Wie das Landratsamt mitteilte, handelt es sich dabei um drei Männer und zwei Frauen. Die weiblichen Todesopfer waren zwischen 80 und 90 Jahre alt, zwei der insgesamt drei Männer ebenfalls. Das Alter des dritten männlichen Verstorbenen lag zwischen 70 und 80. Aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes verzichtet das Landratsamt auf detailliertere Angaben zu den Toten.

Die Zahl der gemeldeten Corona-Infektionen ist über das Wochenende deutlich angestiegen. Zwischen Freitag und Sonntag kamen 280 Fälle hinzu. Darüber hinaus wurde zwischen Freitag und Samstag ein Negativrekord gebrochen. 197 Neuinfektionen wurden in diesem Zeitraum registriert, bisher der höchste Anstieg innerhalb eines Tages.

Zahl der Genesenen nicht aktuell

Darüber, wie viele Menschen derzeit das Virus in sich tragen, gibt es aktuell keine aussagekräftigen Zahlen. Der Grund: Wegen technischer Probleme konnte die Zahl der Genesenen am Sonntag nicht aktualisiert werden. Diese braucht es aber, um ermitteln zu können, wie viele Personen aktuell noch infiziert sind. Genauso wie die Fallzahlen steigt auch die Sieben-Tage-Inzidenz (Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb einer Woche) im Rhein-Neckar-Kreis weiter an. Stand Sonntag liegt sie bei einem Wert von 162,4. tge

© Mannheimer Morgen, Montag, 07.12.2020