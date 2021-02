Fünfjähriges Kind bei Autounfall leicht verletzt

Neckargemünd.Bei einem Unfall am vergangenen Donnerstag ist ein fünfjähriges Kind leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, bog ein 31-jähriger Autofahrer gegen 16.35 Uhr von der Neuhofer Straße nach links in die Neckargemünder Straße ein und kolldierte dabei mit einem Fahrzeug einer 47-jährigen Frau. An dem Auto lösten sämtliche Airbags aus, das im Kindersitz gesicherte Kind wurde leicht verletzt. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von rund 15 000 Euro

