Für den Klimaschutz in die Pedale treten

Auf dem Fahrrad drei Wochen lang Kilometer sammeln. Fürs Team und den Wohn-, Arbeits- oder Schulort. Um auf mehr Klimaschutz aufmerksam zu machen. Darum geht es beim Stadtradeln. Der Startschuss fällt Corona-bedingt diesmal erst am kommenden Sonntag, 20. September. 45 Kommunen im Rhein-Neckar-Kreis nehmen an der 13. bundesweiten Aktion des Klimabündnisses teil. Das ist ein seit 1990 bestehendes Netzwerk von 1700 europäischen Städten, Gemeinden und Landkreisen.

„Gemeinsam möchten wir möglichst viele Menschen für einen Umstieg auf das Fahrrad im Alltag und in der Freizeit motivieren“, erklärt Landrat Stefan Dallinger (Rhein-Neckar-Kreis). Überall laufen jetzt Vorbereitungen auf das „Radeln für ein gutes Klima“. Ein Beispiel: Auf dem Wochenmarkt in Ladenburg warb Bürgermeister Stefan Schmutz dafür. Die Römerstadt setzt in den kommenden Jahren ein Radwegekonzept um und nimmt zum dritten Mal teil. „Vergangenes Jahr waren wir die Kommune mit den meisten Kilometern pro Kopf im Kreisgebiet“, ruft Schmutz in Erinnerung. Es gehe zum einen um die „sportliche Frage“, welche Kommune die meisten Kilometer sammle und so am meisten Kohlendioxid (CO2) vermeide, wenn das Auto öfter stehen bleibe. Zum anderen gelte es, vorzumachen, Radfahren als klimaschonende Fortbewegung auf kürzeren Strecken zu begünstigen.

Lokale Motivatorin

Als lokale Motivatorin engagiert sich Jennifer Zimmermann und verzichtet während des Aktionszeitrums bis 10. Oktober komplett aufs Autofahren. Das fällt der Grünen-Stadträtin nicht schwer, weil sie und ihr Mann selbst kein Auto besitzen und nur im Bedarfsfall eines bei „Stadtmobil“ leihen. Doch gerade, weil sie so viel radelt, will Zimmermann bei geplanten Aktionen mit Vereinen „aufzeigen und erfahren, wo ich in der Stadt gut von A nach B komme und wo weniger gut“. Zimmerman hat sich bislang neben nur einem weiteren Mitglied des Ladenburger Gemeinderats angemeldet.

Insgesamt haben sich bis Montagvormittag inzwischen 162 Radler aus 23 Teams im Römerstadt-Rathaus im Internet oder mit der Smartphone-App registrieren lassen. Spitzenreiter in der Region ist derzeit die Kreisstadt Weinheim mit 191 Fahrradfans, sieben von 34 Stadtparlamentariern und 49 Teams. Dossenheim folgt momentan mit 89 gemeldeten Radlern, darunter neun aus dem 22-köpfigen Gemeinderat, und 17 Teams.

Anmeldung im Internet möglich

In Hirschberg haben sich bisher 51 Pedaleure angemeldet, davon drei Gemeinderätinnen oder -räte. Heddesheim verzeichnet bei seiner Premiere momentan elf Teams mit bislang 40 Mitwirkenden, darunter zwei Ortsvertreter. Ilvesheim meldet bislang 22 Teilnehmer, darunter noch keine gewählte Räte, und sechs Teams.

Schriesheim listet drei Mitglieder des 28-köpfigen Gemeinderats unter ebenfalls 22 Radelnden. In Edingen-Neckarhausen sind es zehn Teilnehmer in fünf Teams und bisher null Gemeinderätinnen oder -räte. Anmeldungen unter www.stadtradeln.de/. Es gibt auch eine Smartphone-Anwendung (Applikation oder App genannt).

