Die Landesverordnung will es so, und die Kommunen müssen folgen: Zählt ein Landkreis innerhalb von sieben Tagen mehr als 50 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner, müssen gastronomische Betriebe um 23 Uhr schließen. In Mannheim ist es soweit, und ab Dienstag auch im Rhein-Neckar-Kreis. Gegen die Maßnahme protestiert der Hotel- und Gaststättenverband in Baden-Württemberg und hat gegenüber der Deutschen Presse-Agentur angekündigt, dass die Rechtmäßigkeit jener Regelung gerichtlich zu klären sei. Wir haben uns am Montag bei Betrieben in der Region umgehört.

„Für uns ist das eine Katastrophe“, sagt Stephanie Böttcher, die mit ihrer Schwester Ayla Schultz das Heddesheimer Bistro „Stay“ bislang wochentags bis 24 Uhr und am Wochenende bis ein Uhr öffnet. Dort kehren Theaterleute, Vereinsgruppen und Sportler gerne nach ihrem abendlichen Auftritt oder Hobby ein. Frühere Auflagen hätten einiges erschwert. Doch jetzt falle vieles komplett weg, so die Mitinhaberin. Die Verordnung treffe in ihrem Fall die Falschen: „Bei uns sind nur gesittete Leute, die abends noch auf ein Bier kommen und sich an alle Regeln halten“, erläutert Böttcher.

„Lasst das doch mit der Sperrstunde und kontrolliert einfach mehr!“ Das möchte Sabine Gantner, die in Ladenburg das Bar-Restaurant „Heimatrock“ betreibt, den Verantwortlichen zurufen. Ihr Haus hat normalerweise bis drei Uhr geöffnet. „Es ist nicht so, dass wir auch gerne so lange feiern wollen, aber ich befürchte jetzt, dass die wenigen, die überhaupt noch kommen, nun erst gar nicht mehr losgehen, wenn sie wissen, dass um 23 Uhr Schluss ist“, erklärt die seit 29 Jahren im Eventbereich selbstständige Restaurantfachfrau. Obendrein würden viele vermutlich nach 23 Uhr zuhause (weiter)feiern, was dann kaum zu kontrollieren sei.

„Es ist für den gesamten Eventbereich sowieso ganz schön schwer bis unmöglich, alles auch nur halbwegs wirtschaftlich hinzukriegen, und jetzt das“, klagt Gantner. Viele Supermärkte, wo jeder alles anfasse und kaum Abstände einzuhalten seien, hält sie für risikobehafteter als Restaurants. Gantners Fazit: Die Gastronomie mit ihren umfassenden Hygienekonzepten werde ungerecht behandelt.

„Wir haben natürlich auch zu kämpfen angesichts der Corona-bedingten Situation, aber was die Sperrzeiten anbelangt, trifft es uns jetzt nicht so sehr“, sagt Rita Biegel-Weber vom Gasthaus „Prinz Max“ in Seckenheim. Bis 22 Uhr gibt es dort warme Küche. „Die meisten Gäste verabschieden sich bis 23 Uhr“, beschreibt die Inhaberin einen normalen Abend. Man könne sich mit vielen Maßnahmen arrangieren, aber was sie und ihr Mann auf jeden Fall nicht noch einmal erleben wollten, das sei ein Lockdown.

