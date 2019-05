Fußwallfahrt nach Leutershausen

„Ich bin dann mal weg! Kommst du mit?“ lautet das Motto der Fußwallfahrt, die die katholische Kirchengemeinde Mannheim Johannes XXIII am heutigen Samstag anbietet. Die etwa 20 Kilometer lange Strecke entlang des Neckartals ist in mehrere Etappen unterteilt. Los geht es um 8.15 Uhr an der Kirche St. Sebastian am Marktplatz in Mannheim. Auch unterwegs können sich Pilger anschließen, und zwar in Seckenheim um 11 Uhr auf dem Vorplatz der Kirche St. Aegidius (Stengelstraße), in Ladenburg um 12.30 Uhr, in St. Gallus (Kirchenstraße 30) und in Leutershausen um 15.30 Uhr in der Wallfahrtskirche St. Johannes Baptist (Vordergasse 32). Hier wird Dekan Karl Jung zum Abschluss um 16 Uhr eine Marienmesse feiern. red

