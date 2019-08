Gänshirt tritt das Amt des Bürgermeisters an

Bewegende Tage für Ralf Gänshirt: Am Montag feierte er seinen 52. Geburtstag, an diesem Dienstag tritt der bisherige Leiter des Hauptamtes der Gemeinde Hirschberg offiziell sein Amt als Bürgermeister an. Denn gegen das Ergebnis der Wahl vom 4. August wurden keine Rechtsmittel eingelegt – nach den Erfahrungen, welche die Menschen in der Region nach der Oberbürgermeisterwahl in Weinheim machen mussten, ein beruhigender Befund.

Der Sieg des bisherigen Hirschberger Bürgermeisters Just bei jener Wahl 2018 und seine Amtsübernahme vor wenigen Wochen dort machten die Neuwahl in Hirschberg notwendig. Im zweiten Wahlgang am 4. August siegte Ralf Gänshirt mit 48,4 Prozent. Sein stärkster Konkurrent, CDU-Fraktionschef Christian Würz, kam auf 43,6 Prozent.

Der bisherige Hauptamtsleiter wird damit nach Werner Oeldorf (1975 bis 2007) und Manuel Just (2007 bis 2019) der dritte Rathauschef der 9500 Einwohner zählenden Bergstraßen-Gemeinde, die 1975 durch die Fusion der Orte Leutershausen und Großsachsen enstand.

„Die Übernahme des Amtes als Bürgermeister ist für mich in erster Linie Aufgabe und Verpflichtung zugleich“, sagte Gänshirt. hr/-tin

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 20.08.2019