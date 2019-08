Galerie der „MM“-Leserfotos wächst und gedeiht

Blühende Blumen, atemberaubende Landschaften, interessante Architektur, kuriose Schnappschüsse: Die Galerie mit Leserfotos im Morgenweb wächst und wächst. Diese Blutblume hat Jürgen Garst hochgeladen. Wenn auch Sie eine schöne Aufnahme auf Smartphone oder Digitalkamera haben, nutzen Sie einfach die Möglichkeit, diese auf der Internetseite im Morgenweb zu übermitteln. Hier können Sie auch sehen, was andere so im Bild festgehalten haben. Falls darauf Personen abgebildet sind, müssen diese mit einer Veröffentlichung in Morgenweb und „MM“ einverstanden sein. Eine Einsendung von Leserfotos per E-Mail ist leider nicht möglich. BILD: Jürgen Garst

Info: Galerie und Einsendungen: morgenweb.de/leserfotos

© Mannheimer Morgen, Samstag, 31.08.2019