Gasherd mutmaßlich Auslöser für Explosion

Wiesloch.Nach der Explosion eines Mehrfamilienhauses in Wiesloch forschen die Ermittler weiterhin nach den genauen Ursachen. Wie die Beamten am Freitag mitteilten, seien die definitiven Gründe für die Detonation weiterhin unklar, verdichteten sich jedoch in Richtung eines Gasherdes im Gebäudeinneren, der mit einer Propangasflasche betrieben wurde.

Demnach habe das Geschehen laut gegenwärtigem Ermittlungsstand dort seinen Ausgang genommen. Ob ein technischer Defekt oder ein fahrlässiges Verhalten den Brand verursachte, ist derzeit noch Gegenstand weiterer Untersuchungen von Brandexperten des Landeskriminalamts sowie der Kriminalpolizei.

Der 75-jährige Bewohner des Hauses schwebt laut Polizeiinformationen nicht mehr ins Lebensgefahr. Über den genauen Gesundheitszustand gab es zunächst keine weiteren Informationen. (pol/mer)