Gasleitung zwingt Verkehr auf Umwege

Rund um die Einmündung der L 597 (Friedrichsfelder Straße) auf die Seckenheimer Hauptstraße (L 637) wird seit Wochen gebaggert. Große schwarze Rohre liegen am Straßenrand und warten auf den Einbau. Sie dienen der Umlegung einer Gasfernleitung (Ruhrgas) und einer Versorgungsleitung der Mannheimer MVV. Was bislang buchstäblich am Rande passierte, erfordert in den nächsten Wochen eine Vollsperrung der L 597. Ab Montag bedeutet das für die Autofahrer weite Umwege.

Rund 320 Meter lang sind die Leitungen, die jetzt umgelegt werden müssen. Bislang verliefen sie in rund 100 Metern Abstand parallel zur Friedrichsfelder Straße, dann ein kurzes Stück entlang der Seckenheimer Hauptstraße und schließlich weiter in Richtung Norden. Künftig werden sie bereits rund 200 Meter vor der Kreuzung die Fahrbahn queren und dann den Weg Richtung Norden einschlagen.

Die aufwendige Verlegung der Gasleitungen ist indes nur ein erster Schritt an diesem Knotenpunkt von L 597 und L 637. Ab 2020 entsteht hier eines der größten Bauwerke zum Neubau der Umgehungsstraße L 597 mit Neckarbrücke bei Ladenburg. Wer von der Autobahn A 656 Richtung Seckenheim oder Edingen-Neckarhausen kommt, der fährt heute zunächst in eine Senke, um anschließend wieder nach oben zur Kreuzung zu gelangen. Künftig wird die neue Umgehungsstraße an dieser Stelle unter der vorhandenen Straßenbahnlinie (RNV, früher OEG) und der L 637 hindurch auf die andere Seite der Straße führen. Quer durchs Grüne geht der Weg dann weiter in Richtung neue Neckarbrücke. Vorerst ändert sich am Niveau der L 597 aber nichts, wie das Regierungspräsidium auf Nachfrage erklärte.

Rampe aufgeschüttet

Eine Vorschüttung der südlichen Zufahrtsrampe zur Neckarbrücke ist bereits erfolgt, damit Setzungen bis zum eigentlichen Bau der Brücke abgeklungen sind. Nach Angaben des Regierungspräsidiums wurden dafür rund 26 000 Kubikmeter Boden aufgebracht. Die Grundfläche der Rampe liegt bei rund 8000 Kubikmetern (der „MM“ berichtete).

Eine erste Brücke entsteht bereits auf Ladenburger Seite. Sie führt über das vorhandene Industriegleis und einen zukünftigen Wirtschaftsweg westlich von Ladenburg. Eine weitere solche Querung ist erforderlich, um in Ladenburg einen Geh- und Radweg über die neue Straße zu führen. In Neckarhausen entsteht ab 2021 eine Feldwegbrücke am Knotenpunkt mit der Kreisstraße 4238, die teilweise verschwindet.

3,4 Kilometer Straße

Insgesamt wird die neue Ortsumgehung rund 3,4 Kilometer lang. Sie erhält eine Fahrbahnbreite von acht Metern. Parallel zur Straße wird ein neuer Geh- und Radweg entstehen, der abschnittsweise auch als Wirtschaftsweg fungieren soll. Außerdem führt über die neue Neckarbrücke auch der geplante Radschnellweg zwischen Mannheim und Heidelberg.

Acht Brücken und eine Lärmschutzwand werden gebaut, rund 35,5 Millionen Euro wird dies insgesamt kosten. Das Kernstück ist die 350 Meter lange Neckarbrücke, mit deren Bau im Jahr 2022 begonnen werden soll. Dafür sind Kosten in Höhe von rund 15 Millionen Euro veranschlagt.

Um den Lärmschutzanforderungen gerecht zu werden, wird streckenweise neben einer Wand auch ein Wall errichtet. Zudem wird zwischen der Neckarbrücke und der L 637 zur Entlastung der Anwohner ein lärmmindernder Straßenbelag eingebaut. „Das Besondere ist hierbei, dass die Finanzierung dieses Belags rund zur Hälfte durch die Gemeinden Edingen-Neckarhausen und Ilvesheim als freiwilliger Beitrag über die Lärmschutzanforderungen der Planfeststellung hinaus geleistet wird“, heißt es dazu aus dem Verkehrsministerium.

Die neue Trasse soll bis 2024 fertig sein. Der Bau der Neckarbrücke mit sieben Feldern, Herzstück der Maßnahme, wird von 2022 bis 2024 dauern und damit den Abschluss des Gesamtprojektes markieren. Nach der Fertigstellung der Umgehungsstraße werden laut Prognosen der Verkehrsgutachter rund 24 500 Fahrzeuge pro 24 Stunden die neue L 597 nutzen.

Info: Dossier zum Neubau: www.morgenweb.de/L597

© Mannheimer Morgen, Freitag, 23.08.2019