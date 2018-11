Geld für Ganztagsbetreuung

An der Hans-Thoma-Schule Heddesheim entsteht ein Neubau mit Mensa. © hje

Mehrere Schulen in der Region erhalten zusätzliche Mittel des Landes. Darauf weisen die Abgeordneten der Regierungsfraktionen, Uli Sckerl (Grüne) und Julia Philippi (CDU), in einer gemeinsamen Pressemitteilung hin. In den Genuss der Fördermittel kommen unter anderem Weinheim, Schriesheim und Heddesheim

Im Jahr 2018 werden in Baden-Württemberg laut Sckerl und Philippi 89 Schulbaumaßnahmen an öffentlichen Schulen mit Mitteln des kommunalen Finanzausgleichs in Höhe von rund 104 Millionen Euro gefördert, das seien 36 Milllionen Euro mehr als im Vorjahr. Dazu kämen noch rund 18 Millionen Euro für 65 Bauprojekte von Ganztagsschulen. Darauf hätten sich Kultus-, Finanz- und Innenministerium mit den Kommunalen Landesverbänden verständigt.

Aus dem Schulbauförderprogramm erhalten die Karl-Drais-Gemeinschaftsschule in Heddesheim 212 000 Euro, die Strahlenburger Grundschule in Schriesheim 175 000 Euro und die Hans-Joachim-Gelberg-Grundschule in Weinheim-Lützelsachsen 238 000 Euro. Die Hans-Thoma-Grundschule in Heddesheim bekommt für die Erweiterung im Rahmen des Ganztagsausbaus 365 000 Euro.

„Ich freue mich, dass in diesem Jahr gleich vier Schulen im Wahlkreis Weinheim zum Zug kommen,“ schreibt Abgeordneter Sckerl. Dort, wo Baumaßnahmen aufgrund geänderter pädagogischer Konzepte, steigender Schülerzahlen oder zum Beispiel Inklusion notwendig werden, können diese zwar grundsätzlich durch das Land bezuschusst werden, erläutert der Abgeordnete. Allerdings gebe es immer mehr Anträge von Seiten der Schulträger als verfügbare Landesmittel.

Obwohl Bau und Unterhaltung von Schulen Aufgabe der Schulträger seien, halte sie es für „richtig und wichtig“, dass das Land die Kommunen bei dieser Aufgabe unterstütze, erklärt die Abgeordnete Philippi: „Gemeinsam müssen wir dafür sorgen, dass die Kinder und Jugendlichen an den Schulen angemessene Lern- und Lebensräume vorfinden. Nur in einem modernen, funktionalen Umfeld können die Lehrkräfte sie bestmöglich in ihrer Entwicklung unterstützen.“ red

