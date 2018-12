Gemeinde investiert 15 Millionen Euro

Wenn der Heddesheimer Gemeinderat am kommenden Mittwoch, 19. Dezember, ab 17 Uhr zu seiner letzten Sitzung im alten Jahr zusammenkommt, stellt er gleich die Weichen für das neue. Auf dem Tisch liegt der Haushaltsentwurf für 2019 – und der hat es in sich: Mit einem Gesamtvolumen von knapp 46 Millionen Euro übertrifft er das schon 2018 rekordverdächtige Zahlenwerk noch einmal.

Allein 15 Millionen Euro sind für Investitionen veranschlagt. „Das ist außergewöhnlich“, sagt Bürgermeister Michael Kessler im Gespräch mit dieser Zeitung. Als Grund nennt er „die umfangreichen Aufgabenstellungen, die wir im nächsten Jahr schultern“. Finanziert werden sollen sie abermals ohne Kredite. Möglich ist das unter anderem, weil im laufenden Geschäft erneut ein satter Überschuss erwirtschaftet wird, nämlich 3,4 Millionen Euro. Daneben tragen eine Entnahme aus der Rücklage (3,7 Millionen), Zuweisungen (zwei Millionen) und Grundstücksverkäufe (5,8 Millionen Euro) dazu bei, die Investitionen zu decken.

„Im laufenden Bereich profitieren wir von der guten Konjunktur“, erklärt Kessler. Der Finanzplan bis 2022 unterstellt: Es geht wohl so weiter. „Der Blick in die Zukunft ist rosig, aber das darf man nicht überbewerten“, mahnt der Verwaltungschef eine weiterhin „vorsichtige Linie bei den Personal- und Sachkosten an“. Die ändern sich im nächsten Jahr übrigens im Vergleich zu 2018 nur unwesentlich. Die grundsätzlichen Strukturen im laufenden Bereich bleiben laut Kessler gleich. Mehrausgaben – insgesamt 1,5 Millionen Euro – seien entweder selbst gewählt, weil etwa aufgrund der guten Lage mehr in Instandhaltungen fließt. Oder sie resultieren aus Tarifsteigerungen im Bereich Personal sowie der Systematik des Finanzausgleichs (Umlagen).

Grundstücke für 5,4 Millionen

Größter Posten bei den Investitionen sind wiederum die Grundstücksgeschäfte. 5,4 Millionen Euro sind allein für Verkauf und Erwerb im Neubaugebiet Mitten im Feld II angesetzt. Sollten sich die Verkäufe wider Erwarten nicht in dieser Höhe realisieren lassen, würde ein Kassenkredit die Liquidität sichern. Vorsichtshalber wurde dieser Posten von zwei auf fünf Millionen Euro erhöht. „Ich bin aber guten Mutes, dass wir im kommenden Jahr Flächen verkaufen und das so hinkriegen“, sagt Kessler. Noch läuft die Umlegung. Danach rechnet er damit, dass sich insbesondere für das große Areal, das an der Ringstraße für Nahversorgung und Wohnen vorgesehen ist und „im Paket“ verkauft werden soll, schnell Interessenten finden: „Das ist eine attraktive Lage.“

Abermals einen großen Anteil an den Investitionen hat die Schulentwicklung. So sind abschließend nochmals 2,3 Millionen Euro für den Neubau von Turnhalle und Schulgebäude an der Hans-Thoma-Schule (HTS) im Haushalt enthalten. Rund 700 000 Euro fließen in Baumaßnahmen und Ausstattung an der Karl-Drais-Schule-Gemeinschaftsschule. „Die Schulinvestitionen werden uns noch mindestens bis ins Jahr 2022, eher noch länger, begleiten“, blickt Kessler voraus. Innerhalb von vier Jahren investiert die Gemeinde an den beiden Schulen sieben Millionen, rechnet er vor. Wenn an der HTS die Neubauten fertig sind, beginnt die Sanierung des Bestands einschließlich der Verlegung des Rektorats in den 1958 errichteten Riegelbau. An der Karl-Drais-Schule steht in den nächsten Jahren die Erneuerung des Techniktrakts auf der Agenda.

In den Bereich Bildung und Betreuung fällt auch die Erweiterung des kommunalen Kindergartens um zwei Gruppen. Samt Ausstattung sind für diese Maßnahme 860 000 Euro veranschlagt.

Weiterer Investitionsschwerpunkt ist das Umfeld des Bürgerhauses. „Das steht eng im Zusammenhang mit dem Projekt Görtz“, verweist Kessler auf den Neubau für das benachbarte Café. Die Anlage des Außenbereichs am Bürgerhaus schlägt mit 420 000 Euro zu Buche. Die Anpassung der Straße an der Ecke Unterdorf-/Beindstraße kommt mit 150 000 Euro hinzu.

Schwerpunkt Abwasser

Knapp 800 000 Euro fließen überdies in die Abwasserbeseitigung, ein Großteil davon ist für Sanierungen an den Hebewerken Seeweg und Uhlandstraße vorgesehen. Bauliche und technische Verbesserungen stehen wie jedes Jahr auch für die Freizeiteinrichtungen der Gemeinde an – insgesamt 640 000 Euro sind es zusammen bei Eisbahn, Badesee und Hallenbad. In Letzterem wird zunächst der Schaltschrank der Heiz- und Lüftungsanlage erneuert (300 000 Euro).

Addiert man allein die Baumaßnahmen aus allen Bereichen, steht da eine Summe von knapp acht Millionen Euro.

