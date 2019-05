Gemeindefest mit Live-Musik

Die evangelische Kirchengemeinde Großsachsen feiert am Samstag, 25. Mai, ihr Gemeindefest und lädt die Bevölkerung dazu ein. Es beginnt um 14 Uhr in der evangelischen Kirche mit einem Familiengottesdienst. Das anschließende Programm in und um das Gemeindehaus umfasst Live-Musik, Spiele, Basteln, Zauberer, Märchen und anderes.

Für das leibliche Wohl sorgt ein Food-Truck, es gibt Kaffee, Kuchen, Crêpes, Cocktails und vieles mehr. Wer noch einen Kuchen spenden möchte, kann sich in die ausliegenden Kuchenlisten eintragen oder schreibt an das Pfarrbüro unter der Adresse hirschberg-grosssachsen@kblw.de. wn

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.05.2019