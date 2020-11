Gemeinschaftsunterkunft unter Quarantäne

Speyer.Eine dreiköpfige Familie, die in der Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber im Birkenweg 94b ins Speyer wohnt, ist in der vergangenen Woche positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die Familie und eine Kontaktperson wurden umgehend separiert und unter Quarantäne gestellt. Zuvor hatte die Familie allerdings Kontakt zu zwei städtischen Angestellten, die in regelmäßigen Abständen Gespräche mit den dort untergebrachten Geflüchteten führen. Seit dem gestrigen Sonntag liegen nun von beiden ebenfalls positive Befunde vor. Da aufgrund dieser Konstellation nicht auszuschließen ist, dass sich das Virus innerhalb der Unterkunft weiterverbreitet hat, wird nun das gesamte Haus B unter Quarantäne gestellt. Darüber hinaus wird am morgigen Dienstag, 10. November, eine Reihentestung durchgeführt. In der Unterkunft sind derzeit 30 Asylbewerber untergebracht.

