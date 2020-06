Geringer Anstieg

Die Zahl der bestätigten Coronavirus-Infektionen im Kreis steigt nur langsam an. Wie das Landratsamt am Freitagmittag mitteilte, kam im Vergleich zu Donnerstag nur ein Fall dazu. Nun sind insgesamt 966 Menschen bekannt, die sich bislang mit dem Virus infiziert haben. Von diesen sind bereits 910 wieder genesen. Bisher sind 39 Personen mit oder an dem Virus gestorben. Daraus ergibt sich, dass aktuell nur noch 17 Menschen das Virus in sich tragen. Diese Zahl ist im Vergleich zum Vortag unverändert.

Eine Verschärfung der Kontaktbeschränkungen scheint aufgrund der aktuellen Statistik in weiter Ferne. Vorgabe für eine Rückkehr zu schärferen Maßnahmen ist, dass sich innerhalb von sieben Tagen mehr als 50 von 100 000 Menschen neu infizieren. Im Rhein-Neckar-Kreis wären das 275. Der aktuelle Wert lag in den vergangenen Tagen zwischen fünf und acht, also weit darunter. Das Landratsamt wird die Statistiken nun auch nicht mehr täglich, sondern nur noch unter der Woche veröffentlichen. Das teilte die Behörde am Freitag mit. tge

