Gesprengte Blitzer – Prozess abgesagt

Viernheim.Das Gerichtsverfahren um die beiden in der Silvesternacht 2017/18 in Viernheim gesprengten Blitzer (wir berichteten) ist erneut abgesagt worden. Grund dafür ist das Coronavirus, wie die Behörden mitteilten. Demnach könne die geltende Regelung, wonach sich nicht mehr als zehn Personen in einem geschlossenen Raum aufhalten dürfen, nicht eingehalten werden.

Das Verfahren war im Frühjahr wegen Corona abgebrochen worden. Der erste Anlauf im November 2019 scheiterte, weil ein wichtiger Zeuge nicht erschienen war.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 30.10.2020