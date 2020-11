Gewalt gegen Beschäftigte im Fokus

Mannheim.Anlässlich des Internationalen Tags gegen Gewalt an Frauen am 25. November lädt der Kreisfrauenausschuss des DGB Mannheim um 17 Uhr zu einer Online-Veranstaltung ein mit dem Titel „Vergiss nicht, hier arbeitet ein Mensch – Gewalt gegen Beschäftigte im Öffentlichen Raum“. Die Veranstaltung ist eingebettet in den Kontext der bundesweiten DGB-Kampagne „Vergiss nicht, hier arbeitet ein Mensch“ (www.mensch.dgb.de).

