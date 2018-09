Glasfaser liegt bald überall, aber nicht alle können anzapfen

Bis Ende des Jahres liegt schnelles Internet in allen Gemeinden des Rhein-Neckar-Kreises. Allerdings: Nicht überall werden die Nutzer das Glasfasernetz anzapfen können. Dazu muss das Netz vor Ort ausgebaut und ein Betreiber dafür gefunden werden.

Rund 30 Millionen Euro hat der Zweckverband Highspeed Rhein-Neckar (Fibernet) nach eigenen Angaben bereits in das flächendeckende Netz investiert. Rund die Hälfte davon erwartet er an Zuschüssen des Bundes oder des Landes zurück. Bis spätestens Ende des Jahres können die Daten dann im Turbogang durch die Kabel fließen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass es einen Netzbetreiber dafür gibt. „Die großen Anbieter tun sich damit aber noch schwer“, berichtet Thomas Heusel, der operative Leiter beim Zweckverband. Die Telekom habe noch nie mit Netcom gesprochen, jener Gesellschaft, die das Netz baut und Dritten zur Verfügung stellt.

Dort, wo die Kommunen das schnelle Internet möglichst schnell in den Häusern haben wollen, muss deshalb die Netcom selbst als Anbieter auftreten. Das wiederum erfordert ein zusätzliches finanzielles Engagement der Gemeinden. Ein Weg, für den sich die Stadt Schriesheim entschieden hat, um die Odenwaldstadtteile Altenbach und Ursenbach anzubinden.

Letzte Meter in Kupfer

„Wir werden in den kommenden drei Jahren jeweils rund 200 000 Euro investieren“, kündigt Wirtschaftsförderer Torsten Filsinger an. Ziel sei es, beide Ortsteile im Laufe des Jahres 2019 an das schnelle Internet anzuschließen. Dabei bedient sich Schriesheim allerdings einer technischen Krücke, die auch die Telekom in jüngster Zeit häufig nutzt. Bei diesem Vektoring wird das schnelle Glasfaserkabel bis zu innerörtlichen Verteilerpunkten verlegt und von dort das vorhandene Kupferkabel der Telekom genutzt. „Das bringt uns eine deutliche Verbesserung“, verspricht Filsinger. Bis zu 50 Mbit pro Sekunde seien dann realistisch, bis 100 Mbit möglich.

In Heddesheim sieht Bürgermeister Michael Kessler Handlungsbedarf vor allem im Gewerbegebiet: „Das steht ganz oben auf unserer Prioritätenliste.“ 2019 solle hier der Ausbau des Netzes beginnen, die Ausführungsplanung sei beauftragt. In der Ortsmitte sieht Kessler dagegen keine Defizite. Hier seien mit den bestehenden Anbietern Telekom und Unity Media schon heute Bandbreiten zwischen 150 und 400 Mbit möglich, ein mehrfaches dessen, was sich die Bundesregierung mit 50 Mbit bis Ende des Jahres zum Ziel gesetzt hat.

Was hat Fibernet dann am Ende den Kommunen gebracht? Für Kessler ist die Antwort klar: Ohne den Vorstoß der Kreiskommunen mit einem eigenen Zweckverband wäre die marktbeherrschende Telekom gar nicht tätig geworden. Sie bietet inzwischen an vielen Stellen ihr schnelles Internet per Vektoring anbietet.

Turbo in den Schulen

Während die Gemeinde im Neubaugebiet „Mitten im Feld I“ noch Zuschüsse an die Netzbetreiber zahlen musste, damit diese ihre Kabel dort verlegen, investieren sie im zweiten Bauabschnitt vermutlich ausschließlich aus eigenen Mitteln. Der Bürgermeister sieht aber noch einen weiteren Vorteil durch Fibernet. Einrichtungen wie die Schulen könnten dadurch an das Glasfasernetz angeschlossen werden.

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 20.09.2018