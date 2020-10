Glasscheibe eines Einkaufscenters eingeschlagen

Heidelberg.Unbekannte haben mit einem schweren Stein die Glasscheibe eines Einkaufszentrums in Heidelberg-Rohrbach eingeschlagen. Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich die Tat bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag. Der oder die Täter schlugen zunächst die Scheibe in der Nähe der Parkfläche mit einem mehrere Kilogramm schweren Stein ein und betraten anschließend den Innenbereich. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 8000 Euro. Ob etwas gestohlen wurde, war zunächst nicht klar. Die Ermittlungen dauern an. Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die in der Zeit von 22.30 Uhr und 5.30 Uhr etwas Verdächtiges wahrgenommen haben, Telefonnummer: 06221 34180.

