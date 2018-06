Gleisbeschädigungen sorgen für Umleitungen und Zugausfälle

Anzeige

Rhein-Neckar.Beschädigungen an Gleisen der Deutschen Bahn haben am Montagmorgen für Zugausfälle und Umleitungen gesorgt. Wie ein Bahnsprecher am Morgen auf Anfrage bestätigte, hatte eine Störung an den Gleisen zwischen Ludwigshafen und Schifferstadt für Ausfälle der S-Bahnen 1, 2 und 3 sowie der Regionalexpress-Züge 1 und 4 gesorgt. Die genaue Ursache für die Beschädigungen am Gleisnetz waren laut eines Bahnsprechers zunächst unklar. "Derzeit sind Techniker vor Ort, versuchen die Ursache herauszufinden und zu beheben", wie es auf Anfrage hieß. Die Deutsche Bahn hat seit den Morgenstunden einen Busnotverkehr mit neun Bussen eingerichtet, die zwischen Ludwigshafen und Schifferstadt pendeln.

Auch die Reisenden im Fernverkehr zwischen Mannheim und Saarbrücken müssen sich aktuell auf Umleitungen einstellen. Durch Beschädigungen an Gleisanlagen in Ludwigshafen und Forbach muss der Verkehr, der über Frankfurt nach Paris unterwegs ist, nach Straßburg umgeleitet werden. "Faktisch haben wir dadurch derzeit nur einen eingleisigen Verkehr von Paris in Richtung Mannheim. In Absprache mit der SNCF gehen wir jedoch davon aus, dass der Verkehr beidgleisig am 16. Juli wiederaufgenommen werden kann", wie der Sprecher erklärte. Er empfahl allen Reisenden, über die Homepage der Deutschen Bahn sowie über die angebundenen Apps zu prüfen, ob und wie ihre gewünschten Züge fahren. (mer)