Gockelfest der Züchter

Zum traditionellen Gockelfest lädt der Geflügelzuchtverein Großsachsen in diesem Jahr am kommenden Wochenende (3./4. August) die Bevölkerung auf sein Zuchtgelände an der Oberen Bergstraße ein. Das Fest beginnt am Samstag, 17 Uhr, und wird am Sonntag ab 10.30 Uhr mit einem Frühschoppen fortgesetzt. Das Züchterheim bietet optimale Voraussetzungen für das beliebte Fest im Freien.

Aufgrund der überdachten und geschützten Terrasse bestehen für alle Wetterlagen beste Voraussetzungen. Zusätzlich zu den beliebten Grillhähnchen wird es auch in diesem Jahr wieder Hähnchenschlegel geben. Dieses Angebot hat sich gerade für Kinder und Senioren bewährt und ist mittlerweile fester Bestandteil der Speisekarte beim Gockelfest. Der Vorstand des Vereins bittet Mitglieder und Freunde um Kuchenspenden für den Sonntag, damit auch der Nachmittagskaffee wieder gesichert ist. wn

