Gommersheimer Mordprozess beginnt

Anzeige

Landau.Mit der Verlesung der Anklage hat am Morgen der Gommersheimer Mordprozess vor dem Landgericht in Landau begonnen. Ein 35-jähriger Mann muss sich dafür verantworten, dass er am 12. Oktober vergangenen Jahres am späten Nachmittag den Freund der Mutter mit einem Auto angefahren und getötet haben soll.

Nach Darstellung von Staatsanwalt Martin Bader war das Opfer, der 50-jährige Frank R., gerade vor dem gemeinsamen Haus in einem Gommersheimer Wohngebiet aus seinem Auto ausgestiegen und stand neben der Fahrertür mitten auf der Straße, als der Sohn seiner Lebensgefährtin mit einem Fiat-Transporter um die Ecke bog und zielgerichtet mit 60 bis 70 Stundenkilometern auf den ahnungslosen Mann zufuhr. Dieser unterhielt sich gerade mit einer Nachbarin, die sich auf der Terrasse aufhielt.

Der Angeklagte Jochen L. fuhr Iaut Anklageschrift auf sein Opfer zu - „in der Absicht, dieses zu töten.“ Frank R. konnte nicht mehr ausweichen, wurde durch den Aufprall neun Meter weit durch die Luft geschleudert und prallte vor dem Nachbarhaus wieder auf die Straße. Durch seine schweren Verletzungen starb er kurz danach noch am Tatort.