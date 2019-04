Gottesdienste zur Erstkommunion

58 Kinder und Familien aus Seckenheim, Friedrichsfeld, Edingen und Neckarhausen haben sich gut auf die Erstkommunion vorbereitet und eine spannende Zeit erlebt. An den folgenden Tagen gehen die Kinder zur 1. Heiligen Kommunion:

Edingen: Samstag, 27. April, Kirche St. Bruder Klaus

Neckarhausen: Sonntag, 28. April, Kirche St. Andreas

Friedrichsfeld: Samstag, 4. Mai, Kirche St. Bonifatius

Seckenheim: Sonntag, 5. Mai, Kirche St. Aegidius

Die Gottesdienste beginnen jeweils um 10.30 Uhr. Die Dankandachten finden für Edingen und Neckarhausen am Sonntag, 28. April, um 18 Uhr in Neckarhausen, für Friedrichsfeld und Seckenheim am Sonntag, 5. Mai, um 18 Uhr in St. Aegidius statt. red

© Mannheimer Morgen, Samstag, 27.04.2019