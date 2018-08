Grand Prix du Jumelage

Mit der Festwoche zum Partnerschaftsjubiläum von Edingen-Neckarhausen und Plouguerneau rückt auch die achte Auflage eines traditionellen Wettbewerbs näher. Der Bouleclub Edingen-Neckarhausen (BCEN) lädt am Montag, 27. August, ab 14 Uhr zum Grand Prix de Jumelage ein. An den Starts gehen im Doublette deutsch-französische Teams. Die Kugeln fliegen auf den Boulodrome am Hallenbad in Neckarhausen. Es handelt sich bereits um das 304. Turnier des Clubs seit dessen Gründung. Insgesamt haben fast 22 000 Freunde des Boulespiels daran teilgenommen. Informationen gibt es bei Gerhard Hund, Telefon 06203/36 95, E-Mail bcen@boule-club.de. hje

Info: Homepage im Internet: www.boule-club.de

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 21.08.2018