Gremien dürfen tagen

Trotz einer Verschärfung der Regeln zur Eindämmung von Corona dürfen die kommunalen Gremien nach wie vor tagen. Sie sind ausdrücklich von den Einschränkungen ausgenommen. Vielfach treffen sich die Gemeinderäte aber in deutlich größeren Räumen, so etwa in der Eduard-Schläfer-Halle in Neckarhausen, im großen Bürgerhaussaal in Heddesheim oder in der Lobdengauhalle in Ladenburg.

Trotz der nächtlichen Ausgangssperre gibt es in dieser Woche mehrere Sitzungen. Der Gemeinderat von Ilvesheim tagte am Montag, ebenso der Technische Ausschuss in Schriesheim. Deren Beschlüsse sind wichtig, weil ansonsten Fristen verstreichen, wie aus einer Antwort von Kreissprecherin Silke Hartmann hervorgeht. Dann würden die Kommunen ihr Recht auf Beteiligung verwirken. Am Mittwoch kommen die Gemeinderäte in Ladenburg und Edingen-Neckarhausen zusammen. Wer als Mitglied oder als Besucher an der Sitzung des Gemeinderates teilnehmen will, kann das tun.

Wenn die Sitzungen der Gremien nicht dringend sind, werden sie mitunter abgesagt. So entfiel in den vergangenen Wochen die Zusammenkunft des Marktausschusses in Schriesheim. Er hätte sich vor allem mit dem Mathaisemarkt befasst, dessen Schicksal 2021 angesichts der Pandemie nach wie vor ungewiss ist.

Kreistagssitzung im Livestream

Um das Risiko von Ansteckungen zu reduzieren, geht der Rhein-Neckar-Kreis einen besonderen Weg. An der für Dienstag, 15. Dezember, angesetzten Sitzung in Sinsheim nimmt nur ein Teil der Kreisräte persönlich teil, entsprechend den Kräfteverhältnissen im Kreistag. Die Fraktionsvorsitzenden hätten mit dem Landrat einen entsprechenden Schlüssel vereinbart, teilt die Pressestelle mit. Landrat Stefan Dallinger wird alle Tagesordnungspunkte – auch die Verabschiedung des Haushaltes 2021 – gemeinsam aufrufen. Darüber hinaus ist geplant, die Kreistagssitzung als Livestream über den Youtube-Kanal des Rhein-Neckar-Kreises zu übertragen.

