Größere Coronavirus-Ausbrüche in fünf Alten- und Pflegeeinrichtungen

Rhein-Neckar.Im Rhein-Neckar-Kreis gibt es in weiteren fünf Alten- und Pflegeeinrichtungen momentan größere Coronavirus-Ausbrüche zu verzeichnen, informiert das Gesundheitsamt. In Ilvesheim wurden nach aktuellem Stand der Ermittlungen 18 Personen – 15 Bewohner sowie drei Mitarbeiter – positiv auf das Coronavirus getestet.

In Sinsheim gibt es im GRN-Betreuungszentrum 25 Fälle - 20 Bewohner und fünf Mitarbeiter - in zwei Alten- und Pflegeeinrichtungen in Sinsheim haben sich 15 Personen - elf Bewohner und vier Mitarbeiter - beziehungsweise 13 - neun Bewohner und vier Mitarbeiter - mit SARS-CoV-2 infiziert. Auch in Wiesloch gibt es in einem Heim einen größeren Ausbruch. Hier sind nach derzeitigem Stand der Ermittlungen insgesamt 25 Personen - 15 Bewohner sowie zehn Mitarbeiter - positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Das Gesundheitsamt ermittelt in allen Fällen die Kontaktpersonen und entscheidet gemeinsam mit den Heimleitungen über die weiteren Maßnahmen wie Quarantäne oder Besuchsverbot und Aufnahmestopp für die Einrichtung oder einzelne Wohnbereiche.

