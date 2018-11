Großkontrolle von Lkw-Fahrern: Jeder zwölfte Fahrer betrunken

Rhein-Neckar.Nach der jüngsten Großkontrollaktion von Lkw-Fahrern auf Autobahnen in der Region hat auch eine neuerliche Aktion erneut bei jedem zwölften Lkw-Fahrer Alkohol im Blut festgestellt. Wie die Polizei mitteilte, hatten die Beamten am Sonntag in vier Stunden 476 Fahrer an Raststätten nahe Sinsheim, Sandhausen und Hockenheim kontrolliert. Laut Auskunft der Beamten standen dabei 37 Fahrer unter Alkoholeinfluss von mindestens 0,5 Promille. 18 Fahrzeugführer waren mit einem Wert von über einem Promill sogar deutlich alkoholisiert.

Durch die Kontrollen sieht sich die Polizei in der Annahme bestätigt, dass Lkw-Fahrer das Sonntagsfahrverbot dazu nutzen, übermäßig viel Akohol zu konsumieren, den sie noch im Blut haben, sobald sie wieder hinter das Steuer steigen. Auf den Rastanlagen Hardtwald-Ost und -West, Kraichgau Nord und -Süd sowie Am Hockenheimring Ost und -West wurden diese Thesen durch entsprechende Kontrollergebnisse bestätigt.

"Spitzenreiter" war laut Polizei ein Fahrer, der mit 2,8 Promille wieder hinter sein Lenkrad steigen wollte. Ein weiterer Lkw-Fahrer, bei dem die Beamten einen Wert von 0,7 Promille festgestellt hatten, schloss sich im Rahmen der polizeilichen Maßnahmen in seinem Führerhaus ein und verweigerte jegliche Mitarbeit. Die Beamten mussten seinen Lkw mit einer Sicherungskette an der Weiterfahrt hindern. Als besonders erschreckend beschrieb die Polizei ein Trinkgelage vierer Lkw-Fahrer, das auf der Ladefläche eines 40-Tonners aufgelöst werden konnte. Neben zahlreichen Bierflaschen fanden die Beamten auch Schnaps- und Wodkaflaschen auf einem provisorischen Tisch. Drei Fahrer waren demnach sichtlich betrunken.

Sämtlichen alkoholisierten Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt. Die Frachtpapiere wurden beschlagnahmt. Aufgrund der kalten Witterung wurden die Fahrzeugschlüssel nicht sichergestellt. Bis zum Eintreffen der Nüchternheit blieben bei sämtlichen Fahrern die entsprechenden Papiere unter Verschluss. Allen osteuropäischen Fahren wurden laut Mannheimer Verkehrspolizeichef Dieter Schäfer die Max-Achtzig-Regeln in deren Landessprache ausgehändigt. (pol/mer)