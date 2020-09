Grün-Schwarz einigt sich auf Nachtragshaushalt wegen Corona

Stuttgart.Die grün-schwarze Landesregierung hat sich auf weitere milliardenschwere Mehrausgaben zur Bewältigung der Corona-Krise verständigt. Man wolle 1,2 Milliarden Euro in ein Zukunftsprogramm investieren und 800 Millionen Euro für die Pandemie-Vorsorge zurückhalten, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Freitagabend aus Teilnehmerkreisen nach einer mehrstündigen Sitzung der Haushaltskommission. Jede Seite müsse in den nächsten Tagen konkret sagen, wofür sie jeweils 600 Millionen Euro investieren wolle, hieß es. Insgesamt dürften die Schulden des Landes im aktuellen Haushalt um knapp 14 Milliarden Euro wachsen.

Auf die zusätzlichen Mehrausgaben von zwei Milliarden Euro hatten sich Grüne und CDU bereits zu Wochenbeginn verständigt. Die Grünen wollten den Großteil davon für Vorsorgemaßnahmen für eine zweite Corona-Welle verwenden, damit man auch bei einer zweiten Corona-Welle reaktionsfähig bleibt. Die CDU forderte einen größeren Anteil für Investitionen, um den Wirtschaftsstandort zu stärken.

